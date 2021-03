سلطات إقليم تيغراي: قوات أمهرة طردت الآلاف من منطقة متنازع عليها

قامت سلطات إقليم تيغراي في إثيوبيا، الاثنين، باتهام قوات الأمن في ولاية أمهرة المجاورة بطرد آلاف الأشخاص المنحدرين من تيغراي من أراضيهم في الأيام الأخيرة، في ظل الاضطرابات الجارية في المنطقة.

وصرح رئيس سلطات اقليم تيغراي الانتقالية، جبريمسكيل كاسا، إن حوالي 60 شاحنة وحافلة تقل مواطنين ينحدرون من تيغراي وصلت منذ السبت إلى مدينة شير (شمال غرب) الإقليم آتية من مناطق أبعد إلى الغرب.

كما أوضح جبريمسكيل أن الحافلات والشاحنات نقلت 3500 إلى 5 آلاف شخص، إذ ما يزال المسؤولون في شير يعدون الوافدين، مشيرا إلى أن عمليات ترحيلهم “متواصلة”.

وقال جبريمسكيل مضيفا “من الواضح أن القوات المحلية في أمهرة ترحل قسرا مواطنين ينحدرون من تيغراي من المنطقة” الغربية.

وتابع “نندد بأشد العبارات بطرد مقيمين من تيغراي من غرب الولاية، ويجب أن يتوقف ذلك فورا”.

وتعرف المنطقة اشتباكات منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الجيش الفدرالي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني إلى تيغراي لقتال جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت حينها تحكم الإقليم، مؤكدا أن العملية جرت ردا على هجمات شنتها على معسكرات للجيش الإثيوبي.

واعتمد رئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد في هجومه على قوات أمهرة لفرض النظام في مناطق غرب تيغراي وجنوبها، بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيغراي منها. وأقامت سلطات أمهرة إدارات انتقالية في الكثير من المدن والبلدات فيها.

