البعثة الأممية ترّحب بعقد جلسة كاملة لمجلس النواب في سرت

طرابلس 08 مارس 2021 (وال)- رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الإثنين، بانعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت مكتملة النصاب، وأملها بأن تمثل جلسة اليوم فرصة لفصل جديد لإعادة توحيد البلاد.

ونوهت البعثة – في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك -لجهود فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وأعضاء المجلس؛ لعقد جلسة موحدة بعد سنوات عديدة من الانقسام وتعطل عمل المجلس، وبجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ومجلس حكماء وأعيان ومشايخ مدينة سرت، والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وأشارت البعثة إلى أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات، لطالما راودت الشعب الليبي في إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة.

وذكرت البعثة أن هذه الجلسة التاريخية لمجلس النواب، ومداولاتها حول منح الثقة؛ بهدف تمكين السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة من تولي مهامها، والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، تمثل خطوة حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24 ديسمبر 2021، لذا لا ينبغي تفويت هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة لليبيا. (وال- طرابلس) ر ت

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