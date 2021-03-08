منح جائزة القيادة الأفريقية للرئيس النيجيري محمد إيسوفو

نيامي 8 مارس 2021 (وال) -منحت مؤسسة “مو إبراهيم” جائزة القيادة الأفريقية الرشيدة لعام 2020 ، لرئيس النيجر محمدو إيسوفو، وذلك بعدما حجبتها لمدة عامين، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وقال رئيس اللجنة المعنية بالجائزة والرئيس السابق لبوتسوانا فيتوس موجاي، “إن الرئيس إيسوفو “قاد شعبه على طريق التقدم، في مواجهة أخطر المشكلات السياسية والاقتصادية، مثل التطرف العنيف، والتصحر المتزايد”.

وعن أسباب اختيار إيسوفو لمنحه الجائزة التي تبلغ قيمتها (5) ملايين دولار، وتدفع على مدى عشر سنوات، أضاف موجاي أن عدد سكان النيجر الذين يعيشون تحت خط الفقر تراجع إلى (40%)، بعد أن كان قبل عشرة أعوام (48 %)، و”حققت النيجر تقدما في مجالات مثل تحسين الفرص المتاحة للنساء”.

إيسوفو هو سادس رئيس دولة في أفريقيا يفوز بالجائزة، والأول منذ أن فازت بها رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف عام 2017.

وحجبت الجائزة التي دشنها قطب الاتصالات السوداني مو إبراهيم، بين الأعوام (2018 و2020 )، وذلك لعدم العثور على مرشحين مناسبين لنيلها.

يشار أن إيسوفو، تم انتخابه لأول مرة عام 2011 ، وأُعيد انتخابه في 2016، وتميز بتنحيه عن السلطة بعد ولايتين على عكس بعض الزعماء الأفارقة.

وجائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية، هي جائزة تقدمها مؤسسة مو إبراهيم إلى رؤساء الدول أو الحكومات من الأفارقة ذوي الحكم الرشيد، والذين وفروا الأمن والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية لناخبيهم، وقاموا بنقل السلطة بشكل ديموقراطي إلى من جاء بعدهم.

ويقوم بتمويل هذه الجائزة مو إبراهيم، رجل الأعمال المولود في السودان، وفقا لإبراهيم، فإن “الحكم الرشيد أمر بالغ الأهمية”.

تُعتبر جائزة “مو إبراهيم” هي الأكبر في العالم، حيث تتألف من مبلغ (5) ملايين دولارأمريكي كدفعة أولى، بالإضافة إلى مبلغ (200,000 ) دولار سنويا مدى الحياة، وبهذا تفوق جائزة نوبل للسلام التي تبلغ قيمتها (1.3) مليون دولار.

وكان رئيس جنوب إفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، ورئيس الولايات المتحدة الأسبق بيل كلينتون، والأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، من بين من رحبوا بالمبادرة.( وال نيامي ) س خ.

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