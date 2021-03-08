ارتفاع حصيلة القتلى في غينيا الإستوائية

مالابو 9 مارس 2021 (وال) -أعلنت السلطات الصحية في غينيا الاستوائية، أمس الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي هزت البلاد أمس الأحد إلى (98) قتيلا، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية، نقلا عن نائب الرئيس ونجله، تيودورو نغويما أوبيانغ مانغو، إن حصيلة قتلى سلسلة الانفجارات التي وقعت في ثكنة عسكرية ارتفعت إلى (98) شخصا، بينما أصيب حوالي (600) آخرون، فيما يواصل متطوعون البحث وسط الأنقاض عن جثث الضحايا.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية جثثا مصفوفة على جانب طريق، وانتشال أطفال من أسفل أكوام من الأنقاض.

وضربت سلسلة انفجارات، الأحد الماضي، مدينة باتا الساحلية وبدأت بنشوب حريق في قاعدة نكوانتوما العسكرية، وأعلنت السلطات في حينه عن سقوط (20) قتيلا.

وعزا الرئيس، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، الواقعة إلى إهمال في التعامل مع الديناميت، قائلا إن الانفجارات دمرت تقريبا جميع المنازل والمباني في باتا، وهي مدينة يزيد عدد سكانها قليلا عن (250) ألفا.(وال مالابو) س خ.

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