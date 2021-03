تم اتفاق على التعاون الإعلامي بين موقع سوق عكاظ (soukukkaz.com) و موقع كل يوم (klyoum.com) بهدف نشر المحتوى الخاص بها وبالموقع الالكتروني عبر موقع كل يوم الذى يعد من أكبر المنصات العربيه للصحف والمواقع الإخبارية ويتابعه مايقترب من 10 مليون قارئ.

تهدف هذه الإتفاقية الى التعاون الإعلامي بين الطرفين وتبادل المحتوى لنشر المعلومة بسهولة وفي أسرع وقت ممكن.

موقع كل يوم هو تطبيق مجاني يقوم بفرز الأخبار في الوطن العربي من مصادر مختلفة كالأخبار المحلية والعالمية والسياسية والرياضية والحياتية ويقدمها بطريقة مهنية ذات جودة عالية.

موقع كل يوم هدفه نقل الأخبار العربية برؤية جديدة.

أنقر هنا لزيارة موقع كل يوم

The post تعاون بين موقع كل يوم وموقع اخبار سوق عكاظ appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ