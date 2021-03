رئيس مجلس الوزراء السوداني يزور السعودية اليوم

يتوجه عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية، برفقة عدد من الوزراء.

وبحسب مجلس الوزراء السوداني، فإن حمدوك سيلتقي خلال هذه الزيارة بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وعدداً من المسؤولين السعوديين، بحسب “المشهد السوداني”.

هذا وقد أوضح بيان مجلس الوزراء السوداني، أن الزيارة تأتي لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم استقرار البلدين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة، بأن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، سيزور العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المصادر فإن حمدوك سيكون على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء “الخارجية، الكهرباء، الزراعة” ووزراء آخرين سيتم اختيارهم للزيارة، وفقاً لـ“السوداني”.

وستناقش الزيارة المشاريع التي سيتم التوقيع عليها في إطار التعاون المشترك بين البلدين “السودان ومصر“.

وعلى صعيد منفصل، وجه عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء في السودان، الجهات ذات الاختصاص بتوفير بطاقات علاجية مميزة لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة

وأكد حمدوك على ضرورة حصولهم على أفضل خدمات طبية بالمؤسسات العلاجية في الدولة، بحسب “السوداني”.

هذا وقد التقى حمدوك برئاسة المجلس، أمس الخميس، بممثلوا منظمة جرحى ومصابي ثورة ديسمبر، ومنظمة أسود النضال.

وقد تحدث رئيس الوزراء السوداني مؤكداً لهم دعم الدولة للمصابين وقضاياهم، وأوضح أن ذلك يعتبر حق أصيل لهم.

ولفت إلى أن الحكومة تؤلي أهمية كبرى وأولوية قصوى لمصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

فضلاً عن توجيهه بحصر وتفعيل كافة البروتوكولات العلاجية الموقعة مع الدول الصديقة لعلاج المصابين بالخارج.

بالإضافة لتوجيهه بإجراء دراسة اجتماعية متكاملة لوضع مصابي الثورة، والعمل على دعمهم وأسرهم.

وفي أواخر شهر فبراير الماضي، اجتمع رئيس مجلس رئيس الوزراء، بأسر الشهداء، بمنزل الشهيد هزاع.

ومن جهته كشف محمد هاشم مطر عن تفاصيل لقائهم مع حمدوك، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.

موضحاً أن حمدوك وصل إلى منزل الشهيد هزاع، برفقة النائب العام ووزير العدل، لافتاً إلى أنه استمع لأسر الشهداء وآرائهم بشأن بطء الإجراءات.

كما أوضح أسر الشهداء طالبوا حمدوك بإصلاح المنظومة العدلية، لكي تتمكن من القيام بدورها في تحقيق العدالة.

كما كشف والد الشهيد محمد مطر عن تعهد حمدوك بإجراء لقاءات دورية مع أسر الشهداء.

مشيراً إلى أن اللقاء كان طيباً، على حد قوله، حيث قال “ واستشفينا جدية رئيس الوزراء في تحقيق إنجازات في ملف الشهداء”.

موضحاً أن حمدوك اشتكا لهم من وجود مشاكر وضغوط كثيرة، بسبب تركة النظام البائد، الأمر الذي يتطلب إصلاح كثير من الملفات.

