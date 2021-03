سعر الدولار مقابل الجنية السوداني يتراجع في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني تراجعاً في السوق الموازي في تعاملات اليوم الثلاثاء.

هذا وقد أفاد أحد تجار العملة في السوق العربي الخرطوم، لـ”أخبار سوق عكاظ”، بأن سعر صرف الدولار بلغ 378 جنيهاً بدلاً عن 380 في تداولات الأمس.

واصفاً حالة الركود الذي يعاني من الموازي، قائلاً على حد قوله “السوق يعاني من ركود حاد، بقينا ما شغالين نهائي”.

وأرجع السبب في ذلك، لإعتماد معظم المواطنين في الداخل والخارج على البنوك الرسمية في تحويل أموالهم، نسبة لتقارب الأسعار في البنك والموازي بعد قرار تحرير سعر الصرف.

هذا وقد أوضح أن سعر صرف الريال السعودي في الموازي بلغ 100 جنيه، والدرهم الإماراتي 103 جنيهاً.

وفي المقابل بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي 378.7372 جنيهاً، والريال السعودي 100.9777 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 103.1195 جنيهاً.

هذا وقد كشف مصدر مسؤول من داخل بنك السودان المركزي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حجم التحويلات ومشتروات النقد الأجنبي لدى المصارف.

وأوضح المصدر واصفاً موقف النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي بالـ”ممتاز للغاية”، وفقاً لـ “السوداني”.

كما كشف المصدر عن الحركة الكثيفة للتداول الأجنبي في المصارف، فضلاً عن التحويلات من الخارج، الأمر الذي إلى حدوث مشكلات في بعض المصارف، بسبب الإقبال الكبير عليها.

يذكر أن يوم أمس شهد ارتفاع حصيلة مشتروات البنوك من النقد الأجنبي إلى 500 ألف دولار.

وفي سياق متصل طالب تجمع المصرفيين السودانيين إقالة محافظ بنك السودان المركزي، بسبب مخالفته قانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

هذا وقد أكد تجمع المصرفيين السودانيين أن ما فعله المحافظ يستوجب المحاسبة والمساءلة ومن ثم الإقالة، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.

وأكد التجمع دعمه للجنة إزالة التكمين ولجنة بنك السودان، موضحاً أن قرارات اللجنة واجبة النفاذ.

كما هدد التجمع بالتصعيد المفتوح حتى إقالة المحافظ ومحاسبته، بدءً بالوقفات الاحتجاجية أمام البنك المركزي.

على أن تتوالى الخطوات التصعيدية بالإضراب الجزئي والكلي، وصولاً للعصيان الشامل حتى إقالة المحافظ ومحاسبته.

وفي المقابل أصدرت لجنة إزالة التمكين بياناً أكدت من خلاله نفاذ قرارها الصادر في الـ24 من شهر فبراير المنصرم، القاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له.

وأوضح البيان أن قرارات اللجنة غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقاً لقانون لجنة إزالة التمكين، بحسب “السوداني”.

فيما أعرب البيان عن تفاجئه من التوجيه الصادر من محافظ بنك السودان المركزي بعودة من تم إيقافهم إلى مزاولة العمل اعتباراً من اليوم الإثنين، رغم تسلم محافظ المركزي قراراً بإنهاء خدمتهم.

