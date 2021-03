العاهل السعودي يوافق على عدة مبادرات لدعم قطاع الحج والعمرة

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على مجموعة من المبادرات في قطاع الحج والعمرة والتي تهدف بدورها تساعد الأفراد والمؤسسات العاملين في قطاع الحج والعمرة.

وافادة وكالة الأنباء السعودية بإن: “المبادرات تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا على القطاع الذي يقدم الدعم للحج والعمرة”.

وأكدت الوكالة أن المبادرات تشمل:” إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة والمدينة”.

وسيتم أيضا إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة ستة أشهر، كما يمكن تجديد تراخيص وزارة السياحة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة والمدينة لمدة سنة قابلة للتمديد.

وأشارت الوكالة إلى انه المبادرات تشمل:” تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة ستة أشهر على أن يتم تقسيط المبالغ على مدة سنة”.

وأكملت:” سيتم تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم الحج القادم لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تقسيطها على مدى أربعة أشهر بدءا من تاريخ الاستحقاق”.

واوضحت القرارات الجديد على ابقاء رخص الحافلات العاملة في منشآت نقل الحجاج سارية دون مقابل لمدة سنة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، وجه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس الاثنين رسالة شفوية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، في ظل الصلح بين البلدين.

حيث أعلنت وسائل إعلام قطرية، أن الأمير تميم قد تلقي من العاهل السعودي رسالة ذكر فيها “تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية”.

من جانبه، نقل رسالة الملك سلمان، الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، خلال إستقبال أمير قطر له، في مكتبه بالديوان الأميري.

الجدير بالذكر، أنه قد عادت العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وذلك خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، بعد نحو 3 سنوات من المقاطعة، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، أدانت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، الاعتداءات الحوثية على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة الظهران، واعتبرته عملا تخريبيا.

وفي بيان نشرته الخارجية القطرية، جاء فيه: “تعرب دولة قطر عن ادانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء راس تنورة ومرافق شركة أرامكو في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وأضافت: “تعتبر وزارة الخارجية، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار امدادات الطاقة في العالم”.

The post العاهل السعودي يوافق على عدة مبادرات لدعم قطاع الحج والعمرة appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ