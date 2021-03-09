فيديو تحرش بطفلة في المعادي يثير ضجة كبيرة بمصر

اثار فيديو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، غضب كبير بين المصريين، بعدما ظهر رجل أثناء تحرشه بطفلة في مدخل مبنى في منطقة المعادي.

وفورا تحركت الأجهزة الأمنية في مصر للتحري ومعرفة الرجل، حتى تعرفت عليه والقت القبض عليه في وقت وجيز جدا، بعد أن اثبت في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة واقعة التحرش.

وفقا لتحريات اجهزة امن القاهرة، يدعى المتهم “م. ج” ويبلغ من العمر 32 عاما، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

ومن المجتمع المصري ايضا، انتشرت لعبة “الوشاح الأزرق” أو ما يطلق عليه “تحدي التعتيم” بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية وسط الشباب بمصر، التي أثارت ضجة واسعه .

وتقدم البرلماني أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري، بطلب حجب لعبة الوشاح الأزرق لكل من رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، لحجب اللعبة الموجودة في تطبيق “تيك توك”.

وقال حتة :”إن خطورة هذه الألعاب تتزايد وتسببت بوفاة بعض المراهقين والأطفال الذين يشاركون فيها، ولا يجب أن تقف الدولة والاتصالات وكافة الأجهزة المعنية مكتوفة الأيدي، خاصة أنها ليست المرة الأولى”.

كما ووجه البرلماني بضرورة:” حجب اللعبة وغيرها من الألعاب الإلكترونية التي تهدد حياة الشباب المراهقين، مؤكدا على أنها ليست المرة الأولى، فقد وصل الأمر إلى انتحار شاب، وهو ما أعاد للأذهان الألعاب الإلكترونية المميتة التي انتشرت على الهواتف المحمولة خلال السنوات الماضية، وتسببت بحالات انتحار لعدد من الشباب، مثل “الحوت الأزرق”.

ومن جانبة، أصدر النائب محمد عرفات، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بيانا عاجلا طالب فيه الجهات المختصة بحجب اللعبة ومراقبة محتوى مثل هذه الألعاب الخطيرة التي تظهر من فترة إلى أخرى، وتؤدي لوفاة الشباب وخاصة المراهقين، وفقا لموقع روسيا اليوم.

في واقعة مثيرة للدهشة، أهمل ممرضان عملهما بمستشفى مصري لعزل مرضى فيروس كورونا من أجل لعبة ببجي .

وقررت إدارة مستشفى المحمودية المركزي في محافظة البحيرة خصم ثلاثة أيام من راتبهما بعد تقدم شخص بشكوى أكد أنه ذهب لغسل وتكفين والد صديقه المتوفي بكورونا، وكان معه المتبرع بالغسل والتكفين.

وأضاف أن الإجراءات كانت تسير ببطء للغاية وعندما توجه لشخص في قسم الاستقبال لمساعدته وجده منشغلًا في لعبة ببجي مع زميله ولم ينتبه له رغم المحاولات.

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