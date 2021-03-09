تونس تستلم الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

تسلمت دولة تونس الدفعة الأولى من اللقاح المضادة لفيروس كورونا، “سبوتنيك V” الروسي، بعدد 30 ألف جرعة من لقاح، ومن المقرر أن تطلق الحكومة التونسية خلال أيام حملة التلقيح الوطنية.

الجدير بالذكر ان الرئاسة في تونس أصدرت بيان أكدت فيه بإن هذه الكمية من اللقاحات سوف “ستعقبها خلال الأسابيع القادمة كمية ثانية تقدر بـ500 ألف جرعة صالحة لـ250 ألف شخص”.

وذكر البيان ايضا انه : “بتضافر جهود كلّ الجهات المختصة المدنية والعسكرية، سيتمّ توزيع هذه الكميات وفق الأولويات التي ستضبطها اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا“، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذا و يبدي أطباء في مستشفيات تونسية عن قلقهم إزاء الارتفاع المتواصل لعدد مرضى كورونا الذي يشكل تحديا حقيقيا لنظام صحي هش، في وقت لم يعرف بعد موعد بدء حملة التلقيح.

وصرحت طبيبة الإنعاش أميرة الجموسي، قائلة “في البداية كنا نخاف على أنفسنا وعلى عائلاتنا، اليوم نخشى على المرضى لأن الأقسام امتلأت”.

وتضيف الطبيبة التي تعمل في مستشفى عبد الرحمان مامي، المستشفى الأهم المخصص لمرضى كورونا في تونس، “18 سريرا تستغل بشكل متواصل منذ ديسمبر الفائت. (…) يمكن أن يقضي المرضى 72 ساعة في انتظار سرير إنعاش من دون جدوى، وللأسف هناك من يتوفى في قسم الإنعاش”.

وتمكنت الصحة التونسية خلال الموجة الأولى من الجائحة مطلع مارس من السيطرة على انتشار الفيروس بفضل تدابير احترازية مشددة اتخذت باكرا، لكن منذ نهاية الصيف عادت الأرقام لتأخذ منحى تصاعديا وسريعا، واقترب عدد الإصابات من سبعة آلاف وفاة وتجاوز مئتي ألف إصابة في بلد يبلغ عدد سكانه 11,7 مليونا.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تشديد الإجراءات الخاصة بالليبيين القادمين إلى تونس، بسبب كورونا.

وجاء قرار تونس بعد أن أعلنت ليبيا ظهور حالات إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من الفيروس في ليبيا، بحسب “بوابة الوسط”.

هذا وقد قال أحد المسؤولين التونسيين “ستتم مراقبة الوافدين، عبر المعبر بمعتمدية بن قردان في الولاية، أو بمختلف المصحات التي يتوجهون لها للعلاج”.

وفي السياق نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأنباء المتداولة حول وصول لقاح كورونا إلى مقر الرئاسة، قائلا: “نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد الكذب والافتراء أيضا”.

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