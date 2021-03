وزارة الصحة في الخرطوم تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا اليوم

كشفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم عن اكتمال ترتيباتها لبدء حملة التطعيم ضد كورونا اليوم الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الصحة أنها قامت بتدريب الفرق الصحية التي ستقوم بمهمة التطعيم، بحسب “السوداني”.

كما أوضحت أن الحملة ستستهدف مدراء إدارات الرعاية الصحية الأولية، وضباط الصحة، بالإضافة للفرق المشاركة في تنفيذ الحملة.

ومن جهتها قالت إدارة صحة الأم والطفل بوزارة الصحة د. داليا إدريس حسن، أن خطة التطعيم تم بناؤها وفقاً للنظام المتبع في برامج التحصين.

مشيرة إلى سلامة اللقاحات، وللخبرات المتراكمة المتمثلة في الكوادر البشرية في مجال التحصين في السودان.

وبدورها قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية، د. حنان مختار بأن الحماية من الإصابة تتطلب الالتزام بالموجهات الصحية، فضلاً عن إشادتها بالكوادر العاملة بمراكز العزل في السودان.

ومن جهته امتدح عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء في السودان، الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة الاتحادية، وآلية الكوفاكس، ومنظمة اليونيسيف، من أجل وصول “820” ألف جرعى من لقاح كورونا إلى السودان.

وكان حمدوك قد وجه بالعمل مباشرة على إيصال اللقاح للفئات المستهدفة، والبدء بالفئات الأكثر عرضه للفيروس، من الكادر الطبي، وكبار السن وغيرهم.

وكان السودان قد أعلن من خلال بيان وزارة الصحة، الصادر في الأول من مارس الجاري، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلن السودان عن أنه لم يسجل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء، بحسب “الصيحة”.

ووفقاً ليبان الصحة في السودان، فإن معظم الحالات سُجلت في ولاية الخرطوم.

وفي السياق هاجم مدير عام وزارة الصحة السودانية في ولاية الخرطوم د.محجوب منوفلي، عدم التزام الكثير من المدارس والمراكز بالتدابير الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا.

لتقرر على ذلك وزارة الصحة اجراء اجتماع مشترك اليوم الاثنين بين وزارتي الصحة، والتربية، للوقوف على التزام المدارس بالاشتراطات والضوابط الصحية.

وحذر مدير عام وزارةالصحة، من أن :”واقع كورونا لم يصل بعد إلى مرحلة الأمان الكامل وإنتهاء الوباء وذلك لن يحدث ما لم تصل الولاية إلى عدم تسجيل أية حالة إيجابية على مدى 28 يوماً”.

