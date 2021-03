راغب علامة يوجه نداء للفنان فضل شاكر “سلم نفسك”

وجه الفنان اللبناني، راغب علامة، نداء للفنان فضل شاكر خلال إستضافته في برنامج يوم عليك المذاع علي قناة الحياة المصرية، نصحة فيها بتسليم نفسة للجيش اللبناني.

حيث قال راغب علامة: “فضل شاكر أصبح لا يعني لي شيء ولا أتابع أخباره من اليوم الذي شاهدته في مواجهة الجيش اللبناني، رغم أنني كنت أحبه وساعدته في البداية”.

وتابع الفنان اللبناني: “أريد أن أقول لفضل شاكر سلم نفسك للجيش اللبناني، وسيكون أفضل من المكان الذي تعيش فيه لأنك أخطأت بحق الجيش وبحق نفسك وبحق أبنائك”.

في وقت سابق، كانت المحكمة العسكرية اللبنانية، قد أصدرت في 16 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2020، حكمين غيابيين على فضل شاكر، قضي الأول بسجنه 15 عاما بجرم التدخل في أعمال الإرهاب التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم.

أما الحكم الثاني فقضى بسجن شاكر 7 سنوات، وتغريمه 5 ملايين ليرة بجرم تمويل مجموعة أحمد الأسير المسلحة والإنفاق عليها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

ومن جانبه، انتقد الفنان فضل شاكر أداء الحكومة اللبنانية وطرقة تعاملها مع الأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد، رافضًا في ذات الوقت التعليق على الأحكام القضائية التي صدرت في حقه مؤخرًا.

وعبر رسالة له لقناة “الجديدة” أكد فضل شاكر أن الحكومة اللبنانية خلال الأشهر الماضية أثبتت أنها حكومة فاسدة، مشيرًا لتعرضه للظلم في الحكم الصادر بسجنه 25 عامًا، وفقًا لموقع (في الفن).

وأرجع شاكر سبب الحكم إلى صندوق هدايا وصله من شخص من السويد، به معالق وشوك وسكاكين، وبسببها حكم عليه بـ15 عاما، وحكم على الذي سلمها له بالحبس 8 أشهر.

وتابع: سأظل أدعو الله حتى تظهر براءتي أمام الجميع، اسألوا عني فيروز الست الكبيرة.

أما عن اتهامه بدعم جهات إرهابية وجماعة الشيخ أحمد الأسير، قال شاكر: “استدعوا الشيخ أحمد الأسير ولو اعترف بأنني دعمت جماعته بأي مبلغ مستعد للحبس لمدة 70 عاما”.

