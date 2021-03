نادين نسيب نجيم تحتفل بيوم المرأة العالمي بإظهار جروحها

إحتفلت النجمة اللبنانية، ​نادين نسيب نجيم​، ب​يوم المرأة العالمي​، وذلك بإظهارها الجروح التي علي وجهها والتي أصيبت بها بسبب ​إنفجار مرفأ بيروت​، الذي وقع يوم 4 آب/أغسطس عام 2020.

حيث وجهت نجيم، رسالة إلي المرأة بنشر صورتين لها قبل وبعد الإصابة، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورتين من دون استخدام أي “فلتر”، قائلة: “المرأة القوية قادرة على تحدّي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد. المرأة التي لا تنتظر التقييم من أي شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض”.

وتابعت النجمة اللبنانية: “أبقِ قوية حتى يتعجّب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث. تحية للمرأة اللبنانية على قوّتها وعزيمتها وصمودها في ظل كل ما يحدث بلبنان”.

وأضافت نجيم:” وتحية للمرأة العربية لأنّها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات. رأيتها في الصفوف الأولى، فكانت كالقائد لمن حولها، ورأيتها في الصفوف الأخيرة، فكانت كالحارس لعائلتها… ورأيتها في المنتصف، فكانت التوازن بين عقلها وقلبها”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

وظهرت الفنانة الثلاثينية برفقة طفليها ” هافن وجيوفاني ” بشكل عفوي بالمنزل وكان وجهها قد عاد لطبيعته بإستثناء ندوب بسيطة لا زالت تعتني بها بالكريمات الطبية .

ففي وقت سابق، كانت قد نشرتها من داخل المستشفى بعد الإنفجار بأيام، لم تكن الجروح بارزة جداً، إذ عمدت نادين نجيم ربما لإخفاء الجزء الأكبر من وجهها. إضافة إلى ذلك، في الصورة السابقة، لم يكن أنفها الذي خضع لعملية واضحاً، في حين أنه في الصورة الجديدة، أزيلت عنه الضمادة، وبدا متعافٍ أكثر.

وتفاعل الجمهور مع الفنانة التي أثارت القلق عقب إصابتها قبل نحو شهر حيث خضعت لعملية جراحية بعد الإنفجار الذي طال منزلها .

نادين نجيم تبحث عن مكان آمن وتقرر مغادرة لبنان

كشفت الممثلة اللبنانية نادين نجيم عن قرارها بترك بلدها لبنان والسفر إلى مكان آخر تجد فيه الأمان وفقًا لما كتبته النجمة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”.

وتعرض نجيم إلى إصابة خطيرة كما تضرر منزلها عقب الانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء الماضي، مخلفًا عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، كما ألحق أضرارًا بالغة بمباني المدينة.

The post نادين نسيب نجيم تحتفل بيوم المرأة العالمي بإظهار جروحها appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ