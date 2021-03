إدانة إماراتية لاستهداف ميليشيات الحوثي المدنيين في خميس مشيط

دانت الامارات الثلاثاء محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية ، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي. أكدت الامارات أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي “يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاد موقف حاسم وفوري لوقف هذه الأعمال المتكررة. التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة. مؤكدة أن “استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا. ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة “إزاء هذه الهجمات الإرهابية. والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها. ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

زيادة على ذلك أكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية “كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها”.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن ، قد أعلن الثلاثاء. اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية، صوب خميس مشيط في جنوبي المملكة.

ويواصل التحالف العربي اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة التي تطلقها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

ويأتي هذا فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد. بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

