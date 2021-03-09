اليونسكو تطلق النسخة العربية لدليل الحفظ الرقمي التفاعلي

أبو ظبي 9 مارس 2021(وال) أطلق برنامج ذاكرة العالم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو) النسخة العربية للدليل التنفيذي للحفظ الرقمي التفاعلي؛ وذلك لما له من أهمية في عمليات الحفظ الرقمي، ولدوره في شرح أهمية الحفظ الرقمي وتوضيح قيمته للمسؤولين، والسياسيين، وصناع القرار في عصر الإنترنت والفضاءات المفتوحة.

وقبل إصدار النسخة العربية للدليل قدم برنامج ذاكرة العالم برئاسة المدير العام للأرشيف الوطني الدكتور “عبدالله محمد الريسي” دعمه لتطوير النسخة الأصلية باللغة الإنجليزية، لكي يحفز على التواصل واسع النطاق؛ إذ يشارك في تحالف الحفظ الرقمي عدد كبير من الجهات التي تنتج التراث الوثائقي والرقمي عالمياً، وتحرص جميع الجهات في مختلف أنحاء العالم على استدامة موادها الرقمية وتطوير آليات استخراج المحتوى وحفظه.

وعن هذا الدليل، قال الدكتور “عبدالله محمد الريسي” إن برنامج ذاكرة العالم في منظمة اليونسكو أولى هذا الدليل التنفيذي للحفظ الرقمي أهمية كبيرة؛ إيماناً منه بأهمية التشجيع على استدامة حفظ التراث الوثائقي للدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، إذ إن الدليل يسهم في الإرشاد إلى تطوير آليات حفظ المحتوى الرقمي وسهولة استخراجه، ويساعد أعضاء تحالف الحفظ الرقمي في مختلف أنحاء العالم على توفير إمكانية وصول مرنة إلى المحتوى والخدمات الرقمية على المدى الطويل في ظل المساعي الجادة والدائمة من أجل تشكيل إرث رقمي آمن.

وذكر “الريسي” أن النسخة العربية من الدليل تعدّ بوابة لمن يرغب بالمشاركة في تحالف الحفظ الرقمي، الذي يتمتع بعضوية الكثير من الشركات العالمية، ومؤسسات الأرشيف الوطنية، ومؤسسات التعليم العالي والبحوث ومحطات الإذاعة والتلفزيون، وهيئات التمويل، والهيئات المهنية وغيرها التي تتفق مع رؤية التحالف ومبادئه. (وال ـ أبو ظبي) ح م

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