ليبيا.. الجيش الليبي ملتزم والغرب يحل بالوعود

في الوقت الذي تقترب فيه الازمة الليبية من ايجاد حل ظهرت بوضوح المسارات التي اتخذتها الأطراف الفاعلة فيما يبرز معه التزام من الجيش الليبي وغموض وإخلال بالوعود في الغرب.

فقد اتسم موقف الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة الليبية المؤقتة .من اليوم الأول بالالتزام ومحاولة ضبط الأمور بما يتوافق مع الرغبة الليبية الساعية للاستقرار

بينما يظهر الجانب الثاني تحت قيادة تركيا وميليشيا تنظيم الإخوان الإرهابي. في إطار إبقاء الفوضى حاكما رئيسا للضغط بها على المسارات الجارية

البعثة الأممية في بنغازي

وقد أشادت الاثنين البعثة الأممية في ليبيا بالالتزام وانضباط كل من القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة الليبية المؤقتة في دعم المصالحة الوطنية وتنفيذ بنودها.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا والتي يزور وفد منها بنغازي الآن. إن القيادة العامة للجيش الليبي والحكومة المؤقتة أظهرا مدى حرصهما على المضي قدما لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ ما هو مطلوب منها في إطار مخرجات الحوار. مبينة أن هناك تفاهم يربط كافة مؤسسات المنطقة الشرقية.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي. اللواء خالد محجوب أن القيادة العامة للجيش الليبي ناقشت مع البعثة ضرورة إجلاء القوات الاجنبية والمرتزقة من طرابلس. وكذا ضرورة وقف طائرات النقل العسكري التركية التي تحط في طرابلس ومصراتة وقاعدة الوطية لدعم المليشيات هناك.

ووفق مصادر أمنية في مدينة بنغازي، أن القيادة العامة قد أطلعت البعثة الأممية أكثر من مرة ما رصدته من طائرات تحط في مطار معيتقة قادمة من تركيا محملة بالسلاح.

ومع قرب منح الثقة للحكومة الجديدة ولم يف السراج بوعوده الخاصة بوقف نقل المرتزقة. والأسلحة بل أن هذه العمليات إعادة التمركزات لمليشيات تركيا في الغرب الليبي زادت مع اقتراب تشكيل حكومة ليبية جديدة.

وقبل أسبوع من الآن حطت ثلاثة طائرات شحن عسكرية من تركيا .في مطار مصراتة الدولي وقاعدة الوطية التي تتمركز فيها مليشيات مدعومة من تركيا.

وأقر مصدر مقرب من حكومة السراج. إن مطار معيتيقة في طرابلس والواقع تحت سيطرة قوات ومليشيات تتبع تركيا استقبل خلال أسبوع أكثر من 5 طائرات محملة بالسلاح والعتاد. واستلمها عناصر من مليشيات سورية وضباط أتراك.

