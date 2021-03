أحمد حلمي يوجه رسالة مؤثرة لوالدته وزوجته بمناسبة يوم المرأة العالمي

حرص النجم أحمد حلمي على توجيه رسالة لوالدته وزوجته النجمة منى زكي بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي احتفل به العالم أمس الموافق 8 مارس.

ونشر أحمد حلمي صورته مع زوجته ووالدته، عبر حسابه بموقع “انستغرام”، مصحوبا بتعليق: “الثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي.. لو كان بيدي لسطرته في كتب التاريخ.. فهي اللون المكمل لكل صورة فيعطيها المعنى.. هي الكنز الذي نجده في المحنة.. هي الضحكة المكملة لكل فرحة.. هي الضوء اللامع في أي عتمة”، حسبما نقل (اليوم السابع).

منشور أحمد حلمي

وتابع: “هي الذراع وهي العضد.. شجعوهن.. فلنكن سندا لهن فلولاهم ما كنا.. فهن من كانوا سببا في وجودنا فخرجنا من أرحامهن. شكرا يا أمي على ما اعطيتني إياه من سنين عمرك حتى أصبحت رجلا يحترم كل امرأة ويقدرها.. شكرا لشريكتي في الحياة على وجودك في كل لحظة معي كتفٍ بكتف.. فكنتي دائما نِعمَ الحبيبة والزوجة والصديقة ونِعمَ الأم.. شجعوهن فلولاهم ما كنا”.

وشارك النجم أحمد حلمي متابعيه قبل أيام عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام” بصور جديدة له، وهو يشرب القهوة، حيث مازح متابعيه فور نشر الصورة.

وكتب: “صباح الفل، اتفضلوا القهوة”، وما إن نشر الصور حتى انهالت عليه التعليقات من جانب متابعيه ممن كتبوا: “برنس السينما، في انتظار أعمالك، بالإضافة إلى غيرها من التعليقات”.

على صعيد منفصل، كشف مصدر إعلامي عن استعداد الفنان المصري أحمد حلمي للمشاركة في عمل فني جديد يتحدث عن السيرة الشخصية للأديب الراحل نجيب محفوظ .

وقال الإعلامي، خيري رمضان، خلال حلقة من حلقات برنامجه “حديث القاهرة”، على فضائية “القاهرة والناس” أن حلمي يدرس الموضوع ويبحث فيه منذ فترة.

ولكن الإعلامي لم يؤكد الشخصية التي سيؤديها الفنان المصري أحمد حلمي في العمل الفني عن حياة نجيب محفوظ، فيما إذا كان سيجسد شخصية الراحل أم لا، بحسب سيريا نيوز.

وأشار رمضان إلى أن هذا العمل سينقل حلمي إلى مرحلة جديدة من مراحل مشواره الفني، وستفتح الطريق أمام العديد من نجوم الدراما المصرية لتجسيد رموز فنية ذات قيمة كبيرة.

