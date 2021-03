خبير لوائح رياضية يكشف موقف المريخ بعد شكوى سيمبا التنزاني

كشف خبير اللوائح الرياضية المصري محمد بيومي، موقف فريق فريق المريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا، من إشراك لاعبين موقفين خلال مباراته أمام سيمبا التنزاني الأخيرة.

وكان مسؤولو سيمبا التنزاني قد تقدموا بشكوى ضد المريخ بعد إشراك لاعبين موقفين من قبل الاتحاد السوداني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال محمد بيومي في تصريحات لبرنامج “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس” المصرية: “بناء على الفقرة 68 والفقرة 3 في لائحة الاتحاد الإفريقي، فاللاعب الذي يشارك في البطولات الإفريقية لابد أن يكون مقيدًا في سجلات الاتحاد المحلي”.

وتابع: “لكن في هذه الحالة فطبقًا للائحة يتم اعتبار المريخ خاسر مباراة سيمبا التنزاني، بثلاثة أهداف دون مقابل”، حسبما أفاد موقع (مصر اليوم).

وأوضح خير اللوائح: “في هذه الحالة الاتحاد السوداني هو المُخطئ، لأنه كان يجب عليه أن يرسل القائمة إلى الاتحاد الإفريقي بدون اللاعبين الموقوفين، ورفعهم من قائمة المريخ وبالتالي عدم قيدهم في الاتحاد المحلي”.

الجدير بالذكر أن مباراة سيمبا والمريخ قد انتهت بالتعادل السلبي بين كلا الفريقين، حيث يتذيل المريخ المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة.

على صعيد متصل، كشف نصر الدين النابي، مدرب نادي المريخ السوداني السابق كواليس فسخ التعاقد مع الفريق خلال الساعات الماضية.

وقال النابي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون سبورت” المصرية: “وجدت أن الفريق غير جاهز تمامًا لدوري أبطال أفريقيا، حيث لم يستعد من الناحية البدنية بشكل جيد، ويتأثر بعد 20 أو 30 دقيقة”.

وأضاف: “رئيس النادي تواصل مع إداري خلال لقاء سيمبا، من أجل منحي تعليمات خلال اللقاء، ورفضت ذلك وقمت بقذف الهاتف، وربما يكون ذلك تسبب في رحيلي”.

وتابع: “مدرب الأهلي موسيماني يتعرض لانتقادات بالوقت الحالي، ولكنه قادر على وضع الفريق على الطريق الصحيح بالفترة المقبلة”.

وزاد: “واجهت الأندية الـ3 الأهلي وفيتا كلوب وسيمبا، وأرى أن الأهلي هو الأقوى والأفضل فنيا”.

واختتم مدرب المريخ السابق حديثه بالقول: “الأهلي قادر على العودة بنقطة على الأقل من لقاء الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب، ثم ينتظر تعثر الفريق الكونغولي بعد ذلك، لخطف بطاقة التأهل على حسابه”.

The post خبير لوائح رياضية يكشف موقف المريخ بعد شكوى سيمبا التنزاني appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ