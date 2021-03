سوريا.. فساد بقيمة 14 مليار ل.س بمؤسسة واحدة فقط!

أعلن محافظ الحسكة اللواء غسان خليل أنه تم الكشف عن حالة فساد كبيرة بمؤسسة واحدة فقط من قبل القائمين عليها.

ونشر موقع “صاحبة الجلالة” أن محافظ الحسكة غسان خليل قال بأن حملة مكافحة الفسـاد التي بدأتها المحافظة في المطاحن، كشفت عن وجود فساد بقيمة 4 مليارات ليرة حتى الآن بمؤسسة واحدة وهي مطحنة، من الأشخاص القائمين عليها.

وأضاف، بأنه إضافة للفساد فقد بلغ حجم الهدر وتكاليف الإهمال في مجال تخزين القمح وسرقته في المطحنة ما يصل قيمته إلى أكثر من 10 مليارات ليرة ومازالت التحقيقات مستمرة.

يذكر أن سوريا تعاني بشكل عام من نقص بتوريدات القمح ما تسبب بأزمة خبز، إضافة للتلاعبات التي تم كشفها من قبل معتمدي الخبز ومدراء بعض الأفران.

وفي نهاية العام الماضي صرَّح محافظ الحسكة غسان خليل، خلال زيارته لقصر العدل في المحافظة عن تفاصيل اكتشاف قضية فساد المخابز منوهاً بأنها باتت تحت المجهر.

وأعلن خليل مسك رأس الخيط في قضية فساد المخابز الآلية بالحسكة، بعد زيارته بشكل مفاجئ لمخبز المساكن المخبز الأول بالمحافظة.

وعاين خليل خلال الزيارة إنتاجهم لنوعية رديئة من الخبز، ومحاولتهم التخلص من الخبز لدى اكتشافهم للزيارة المفاجئة، بحسب سناك سوري.

وذكر خليل أنه تم إحالة العاملين بالمخبز للتحقيق، الأمر الذي أدى إلى اكتشاف تفاصيل أخرى حول قضية فساد المخابز الآلية.

ومن الأمور التي تم الاعتراف بها قيامهم بتعطيل خطوط الإنتاج عن قصد وسرقة بعض الآلات وبيعها لصالح الفاسدين.

كما أن قضية فساد المخابز لم تتوقف على هذا الحد، فقد ذكر خليل أن شركاء الموقوفين قاموا بوضع قطع معدنية بالعجين لتعطيل خط الإنتاج.

كما تلاعبوا بخط التغذية الكهربائية الخاص بالمخبز من أجل إحراق المكنات، والذي يعتبر بحسب خليل تخريب متعمد.

في سياق متصل، وضمن جهود الأجهزة الرقابية والأمنية لمكافحة الفساد تمكنت إدارة الأمن الجنائي من القاء القبض على ثمانية أشخاص وتوقيف عملية إتمام نقل ملكية عقارات عائدة للغير بمنطقة داريا والتجارة بدمشق.

وبحسب المصادر تقدر قيمة العقارات بمئات الملايين، واستخدم المزوّرون وثائق ووكالات وبطاقات شخصية مزورة لأصحاب تلك العقارات مستغلين وجود بعضهم خارج القطر.

كما تم ضبط عدد من الوكالات والوثائق والبطاقات بحوزتهم جميعها مزورة التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولا.

