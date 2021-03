وزير الأوقاف : على التجار الإستغناء عن الأرباح وتحمل بعض الخسائر

دعا وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري، محمد عبد الستار السيد، التجار بضرورة تحمل الخسائر، وليس فقط الاستغناء عن الربح لمصلحة الأسر المحتاجة.

وأوضح السيد خلال ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بعنوان “أيام الأسرة السورية”، مساء الاثنين 8 من آذار، أن دور التجار وأصحاب الأموال في تخفيف آثار الحصار المفروض على سوريا هو “التزام ديني يفرضه الإسلام”، وليس التزامًا اجتماعيًا فقط.

كما نوه السيد بدور الحكومة في توفير احتياجات الناس التي لا يجب أن تتهم بالتقصير.على حد قوله، مضيفًا أن “من يجوّع الشعب السوري هم دول العدوان على سوريا وهم من يجب محاربتهم”.

ويعاني السوريون في مناطق سيطرة النظام السوري من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.وذلك نظرا لعدة عوامل من أبرزها، تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية. وكذا وتراجع القدرة الشرائية الذي يرجع الى زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار.

وحول ندوة “أيام الأسرة السورية”، قال وزير الأوقاف، إن هذه المبادرة جاءت لاستنهاض دور الأسرة. لمحاربة “الليبرالية الجديدة“، الفكرة التي استلهمها السيد من حديث رئيس النظام السوري. بشار الأسد، الأخير في اجتماعه مع وزارة الأوقاف في جامع “العثمان” بدمشق.

وأضاف أن بر الوالدين وصلة الرحم، هو جوهر المحافظة على الأسرة. التي أصبحت تعاني الكثير من البرود نتيجة دخول آفات اجتماعية جديدة إلى حياة الناس ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، على حد قوله.

وكان محمد عبد الستار السيد، قد عقد في 18 من شباط الماضي،اجتماعيا لإطلاق مبادرة .“سوق رمضان الخيري”، مع صناعيين وتجار ومعنيين بالفعاليات الاقتصادية.

وذكر خلال الاجتماع أنه من واجب الوزارة تذكير الناس بالصدقات والزكاة. طالبًا من الحاضرين تقديمها لإنجاح المشروع الخيري من منطلق تعتمده الوزارة على حد قوله وهو “التجارة مع الله لأنها لن تبور وتعود بالبركة على الجميع”.

