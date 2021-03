جو بايدن يقيد استخدام الطائرات المسيرة خارج سوريا والعراق وأفغانستان

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء، بفرض قيود على استخدام الطائرات المسيرة ضد الجماعات المتطرفة خارج سوريا والعراق وأفغانستان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية، جون كيربي إن التخطيط لأي هجوم ضد “مجموعات جهادية” خارج أفغانستان وسوريا والعراق سيحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها. بحسب France24

واشار كيربي الى انه تم اصدار “توجيهات مؤقتة” من الرئيس الامريكي بخصوص “العمليات الهامة”، مشيرا الى ان هذه التوجيهات “ليست دائمة”، وان الأمر لا يعني “وقف” الهجمات بواسطة طائرات مسيرة.

وأضاف ان بلاده “تواصل التركيز على التهديد المستمر الذي تشكله المنظّمات المتطرّفة”، ومصممة على التصدي لهذه التهديدات بالتعاون مع الشركاء الاجانب.

وفي شأن متصل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قبل أيام، أنها سترد على هجمات قاعدة “عين الأسد” غربي العراق إذا وجدت ضرورة لذلك بالزمان والمكان المناسبين.

قال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، في مؤتمر صحفي إن “الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد الوضع مع إيران وإنما حماية قواتها ومواصلة المهمة في العراق”، مبينا أن “السلطات العراقية لا تزال تواصل التحقيق بشأن الهجمات وأن البنتاغون لن يسمي الجهة التي تقف وراءها قبل استكمال التحقيقات”.

وأضاف كيربي أن “البنتاغون يدعم الجهود لاستبدال تفويض استخدام القوة الذي يمنحه الكونغرس للرئيس وأنه سيشارك بشكل فعال البيت الأبيض مع الكونغرس لتحقيق ذلك”.

وفي وقت سابق، سقطت 10 صواريخ على قاعدة “عين الأسد” التي توجد فيها القوات الأمريكية، ليكون القصف الثاني على قاعدة تستضيف قوات أمريكية خلال أقل من شهر، بعد قصف أربيل.

وقال التحالف في بيان إن 10 صواريخ استهدفت قاعدة الأسد الجوية في العراق، الساعة 7:20 صباحا بالتوقيت المحلي، مضيفا أن القوات الخاصة العراقية تقود الاستجابة والتحقيق وسيتم الإفراج عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

وكان البيت الأبيض، قد أعلن الأربعاء الماضي، إنه لا يزال يقيّم آثار الهجوم الصاروخي الأخير في العراق، في إشارة إلى القصف الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية، أن الإدارة الأمريكية ستتحرك مرة أخرى، إذ خلص التقييم إلى ضرورة الاستجابة للهجوم الصاروخي، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

