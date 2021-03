السودان .. بصدد توحيد أسعار الوقود بجميع الولايات

أكد وزير الطاقة والنفط في السودان المهندس جادين علي عبيد بأن بلاده تمضي نحو توحيد أسعار الوقود بجميع الولايات، مشيرًا على عقد ورشة عمل في الفترة الماضية بخصوص ذلك.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها الوزير بمكتبه اليوم الثلاثاء مع والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، لتوفير حاجة الولاية من الكهرباء والوقود الخدمي والزراعي والغاز، حسبما أفادت صحيفة (الإنتباهة) السودانية.

وأمن الوزير على مطالب ولاية غرب دارفور موجهاً بتنسيق الجهود بين الولاية والوزارة ووزارة الحكم المحلي.

وكان قد استمع الوزير الى المشاكل والمعوقات التي تعاني منها ولاية غرب دارفور على مستوى الوقود والكهرباء، متطرقاً غلى آليات التوزيع والضبط والرقابة والترحيل لا سيما وأن الولاية تعد أكثر الولايات بعداً عن المركز مما يؤدي إلى التأخير وارتفاع التكاليف.

وقال وزير الطاقة إن عودة مصفاة الخرطوم للعمل سيؤدي الى استقرار الأوضاع فيما يتعلق بالوقود، مشيراً الى أن وزارة الطاقة والنفط عقدت ورشة عمل توحيد أسعار الوقود في كل ولايات السودان

كما تم وضع تصور لمعالجة تكاليف الترحيل من المركز وبورتسودان والولايات لا سيما الطرفية كولاية غرب دارفور ورسوم العبور بالولايات الوسطية.

وأكد جادين على تنفيذ مخرجات الورشة، إلى جانب المعالجة الجذرية لمثل هذه التحديات التي تعاني منها معظم الولايات والطرفية منها على وجه الخصوص.

وأشار وزير الطاقة إلى أولويات الوزارة على المدى القصير، والتي تتمثل في صيانة محطات الكهرباء العاملة بالولايات، وتوفير الوقود لها واستمرار العمل في المشروعات الاستراتيجية.

وكانت وزارة المالية في السودان قد نفت وجود اتجاه في زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مشددة على التزامها بالعمل بنفس الأسعار المطبقة حاليًا.

وقالت وكيل وزارة المالية آمنة أبكر، إن الوزارة ملتزمة بتقديم جميع التسهيلات للجهات المختصة وذات الصلة حتى تتم عملية نقل الوقود بطريقة سلسة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بين وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة النفط والتعدين، بحضور بنك السودان المركزي ومحفظة السلع الاستراتيجية وهيئة الجمارك وعدد من الشركات الخاصة.

وكشف وكيل وزارة النفط حامد سليمان، عن صيانة المصفاة في الوقت المحدد وفي ظروف صعبة جدًا من أجل المصلحة العامة للمواطن.

وشهد السودان خلافات حادة بين وزارة المالية وشركات استيراد الوقود التجاري، حول سعر بيع الوقود.

