الأسد يوجه بزيادة الأموال الممنوحة لضحايا الجيش السوري

وجّه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، بزيادة قيمة الأموال “الهدية” 5 أضعاف، التي تمنح لضحايا الجيش السوري ممن يحملون بطاقة شرف.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها، اليوم، إن “عطاءات القائد العام للجيش والقوات المسلحة لذوي الشهداء والجرحى الحاصلين على بطاقة شرف تمثل بزيادة الهدية النقدية السنوية التي كانت توزع من قبل الإدارة السياسية بمقدار 5 أضعاف ما كانت عليه سابقاً”.

وأضافت الوزارة: “أصبحت قيمتها 50 ألف ليرة لذوي الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الحاصلين على بطاقة شرف بدلا من 10 آلاف ليرة، وأصبحت هدية جرحى العجز الجزئي الحاصلين على نسبة عجز 40% فما فوق 30 ألف ليرة بدلا من 6 آلاف ليرة”

وختمت الوزارة بيانها، قائلة: “وتخفيفاً لأعباء استلام هذه الهدية سيتم توزيعها في جميع المحافظات والمناطق عبر الحسابات الجارية والصراف الآلي وذلك بالتساوي لمستحقي المعاش عن طريق مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في السادس من أيار من كل عام بمناسبة عيد الشهداء”.

المعاشات السورية تعلن تسديد أغلبية قروض جرحى الجيش

وفي السياق، تعمل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات السورية على إنجاز توجيهات الرئيس السوري بشار الأسد بتسديد قروض كل جرحى العمليات ‏الحربية

وتابعت المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات السورية أنها تعمل لصالح الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة ممن لديهم نسبة عجز من 40 ‏حتى 100%‎.‎

وأوضح مدير المؤسسة باسم الجاجة، في تصريح خاص لـ”الوطن أون لاين”، في فبراير الماضي، أن ما يقارب 90 _ 95% من المقترضين الذين تسدد أقساط قروضهم من التأمينات والمعاشات ستتم معالجتها مع رواتب الشهر الثالث التي تقبض في 1022021.

وكانت “الوطن” قد علمت أن التوجيهات تقضي بتسديد جميع قروض جرحى العمليات الحربية الذين أصيبوا قبل ‏تاريخ 31_ 12 _ 2020، واقترضوا من أي من المصارف العامة قبل تاريخ ‌‏31_ 12_ 2020. ويتحمّل صندوق الشهداء والجرحى تسديد قيمة هذه القروض ‏بما لا يزيد على خمسة ملايين ليرة للجريح‎.‎

الرئيس الأسد يوجه بتسديد كامل القروض الممنوحة للشهداء

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أهلية في يناير الماضي، بأن الرئيس السوري بشار الأسد وجّه بتسديد كافة القروض الممنوحة سابقاً للشهداء في مختلف البنوك والمصارف العامة.

ويشمل ذلك القروض على تنوعها سواء كانت قروض كبيرة ومتوسطة أم صغيرة في كل المحافظات السورية، وتم ذلك من صندوق الشهداء والجرحى.

وطالت عملية التسديد هذه مئات المقترضين من الشهداء على مساحة الجغرافيا السورية، ليتم بذلك تصفية تلك القروض المالية التي كان يتوجب دفعها من ذوي الشهداء وبالتالي إعفائهم منها. وتم إبلاغ عائلات الشهداء بذلك.

