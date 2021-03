سوريا .. تحذيرات من موجة نزوح جديدة لملايين الأشخاص

أطلقت تحذيرات جديدة من احتمالية حدوث موجة نزوح ستة ملايين شخص خلال السنوات المقبلة، في حال استمرار الصراع السياسي في سوريا.

وقال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيجلاند، إن السنوات العشر الماضية في سوريا، كانت “عقد من العار على الإنسانية”.

واعتبر أن: “اللامبالاة القاسية تجاه ملايين الأطفال والأمهات والآباء السوريين الذين حُرموا من منازلهم وحياتهم، هي إدانة دامغة لأطراف هذه الحرب القاسية ورعاتها”، حسبما أفاد موقع (sy 42).

وحذر “إيجلاند” من احتمالية موجة نزوح لما لا يقل عن 6 ملايين سوري إضافي خلال السنوات العشر المقبلة إذا استمر الصراع السياسي مع انعدام الأمن والتدهور الاقتصادي في سوريا.

وفي العاشر من شهر فبراير الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، عن خيبة أمله باجتماعات اللجنة الدستورية، التي عقدت جولتها وانتهت في يناير الماضي، الأمر الذي راي فيه مراقبون أنه نعي للجنة الدستورية.

وفي 29 يناير الماضي، انتهت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، دون تحقيق أي تقدم يذكر.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة بدمشق، أن الشعب السوري يضطر للوقوف في طابور للحصول على الخبز لأن بشار الأسد أوقف دعم الغذاء والوقود، من أجل تحويل ملايين الدولارات كل شهر لتأجيج آلة الحرب ضد شعبه.

أكدت الأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف لاجئ سوري تشردوا من مخيماتهم بسبب الأحوال الجوية السيئة والعواصف التي تتعرض لها المنطقة.

ووصفت الأمم المتحدة وضع اللاجئين هناك بـ”الكارثي”، فيما قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليركه: أن حوالي 120 ألف سوري في المخيمات يكافحون من أجل البقاء، بفعل الأمطار الغزيرة والرياح.

كما قال أن الأحوال الجوية جرفت مخزونات الغذاء والأدوات المنزلية الخاصة باللاجئين، وأن أكثر المتضررين هم من النساء الحوامل والأطفال.

وفي يناير الماضي، لقي طفل مصرعه وأصيب 3 آخرون، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، التي تعرضت لها مخيمات النازحين شمال محافظة إدلب.

وذكرت مصادر محلية أن الطفل المتوفى ويدعى عبدالرزاق الجوباسي ويبلغ من العمر 6 سنوات، توفي صباح الثلاثاء بسبب انهيار خيمته المبنية من البلوك في مخيم التمانعة شمال بلدة كللي بريف ادلب الشمالي.

وأضاف، أن 3 أطفال أصيبوا أيضًا في مخيم كفر نبودة شمالي إدلب، بعد انهيار خيمتهم المبنية من البلوك، إثر الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المخيمات.

The post سوريا .. تحذيرات من موجة نزوح جديدة لملايين الأشخاص appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ