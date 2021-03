محمد بن زايد يلتقي لافروف.. مباحثات حول تعزيز التعاون مع روسيا

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

وقال ولي عهد أبوظبي: “التقيت وزير خارجية روسيا وبحثنا تعزيز علاقات بلدينا في مختلف المجالات”.

وكرم الشيخ محمد بن زايد الثلاثاء، لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف بوسام الاتحاد “وسام زايد الثاني” من الطبقة الأولى اللذين منحهما رئيس الإمارات تقديراً لجهودهما في تنمية علاقات البلدين وازدهارها خلال المرحلة الماضية.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قد أكد أن عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي “أمر لا بد منه”.

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ، إلى أن روسيا شريك استراتيجي لبلاده، وعلاقات البلدين تتطور في جميع المجالات.

وتزامنا مع مرور 10 سنوات على الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الإماراتي: “لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا”.

وقال: “نشعر بالرضا من زيادة التبادل الاقتصادي مع روسيا.. كما أنها شريك فعال في مجال مكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف: “بلادي تؤمن بأهمية تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم كافة، ونثق بأن علاقاتنا مع روسيا ستستمر في الازدهار على صعيد جميع المجالات”.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي أنه ناقش مع قيادة الإمارات الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتابع: “لدينا إرادة للتعاون مع الإمارات من خلال صندوق الاستثمار الروسي، وسنتعاون في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا”.

ولفت لافروف إلى دعم موسكو للتسوية السياسية في سوريا وليبيا واليمن، مرحبا كذلك باتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل وبوجهة النظر الإماراتية بشأن حل القضية الفلسطينية.

حيث ذكر محمد بن زايد على تويتر: “تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسرائيل، وتحدثنا خلال الاتصال حول تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى آفاق السلام وحاجة المنطقة إلى الاستقرار والتعاون والتنمية“، بحسب العربية.

ويأتي هذا الاتصال لتعزيز التعاون بين الدولتينفي مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وفي السياق قالت سارة الأميري وزيرة الدولة المتقدمة للتكنولوجيا في الإمارات، مطلع الشهر الجاري، في تغريدة لها على موقع “تويتر” بأنها أجرت مباحثات مع وزير العلوم والتكنلوجيا الإسرائيلي، بشأن التعاون والعمل المشترك.

وأضحت سارة الأميري في تغريدتها، بحسب “سكاي نيوز”أن المباحثات سعت إلى الارتقاء بجهود البحث والتطوير ومخرجاتها من أجل تلبية احتياجات القطاع الصناعي وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة.

كما وأضافت سارة الأميري، أن اللقاء قام أيضا ببحث سبل التعاون في قطاع الفضاء.

يذكر أن بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة الامريكيةواسرائيل والامارات العربية المتحدة ، في الحادي والثلاثين من أغسطس الماضي، بعد ساعات من وصول أول رحلة جوية من تل ابيب الى ابو ظبي

حيث شدد الطرفان ان السلام بينهما خطوة شجاعة، واكد ان عملية السلام اعطت مجالا لإيقاف خطة الضم ووقتا اكثر لمعالجة المشكلات في المنطقة.

