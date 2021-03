الصحة الفلسطينية : الوضع الوبائي لفيروس كورونا لازال خطير

أكد مسؤولون في وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن الوضع الوبائي لا زال خطيرًا، ويشهد ارتفاعًا في أعداد المصابين ونسب إشغال الأسرة في مختلف المستشفيات .

وقال ناجي نزال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية إن هناك ارتفاعًا متواصلًا في نسبة إشغال الأسرة بالمستشفيات وتصل في بعضها لما بين 95 إلى 100 بالمئة.

ولفت نزال إلى أن المستشفيات في محافظات الضفة المحتلة تعاني من نقص في الأكسجين، مشيرًا إلى أن هذه مشكلة كبيرة وجديدة باتت تواجهها المستشفيات.

وقال “نسعى إلى تحويل الأوكسجين السائل إلى المحافظات الأشد احتياجًا، خاصةً وأن محطات الأكسجين في بعضها لا تكفي لتبية احتياجات جميع المرضى”.

وذكر المسؤول الطبي أنه تجري حاليًا توسعة الأقسام الموجودة بالمستشفيات لعلاج مرضى كورونا، وهو الأمر الذي يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين غير المصابين بالفيروس.

وبيّن أن الموجة الحالية من المرض شديدة بفعل انتشار الطفرات الجديدة، وتتسبب بسرعة تدهور الحالات من فئات عمرية مختلفة.

وأشار نزال إلى أن البروتوكول العلاجي لم يتغير وما زال على ما هو عليه، مع إجراء بعض التحسينات، وفق الدراسات العالمية الجديدة.

ورأى المسؤول في وزارة الصحة أن الحل الوحيد لوقف هذا التدهور الإغلاق الكامل لكافة المحافظات، مناشدًا المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية.

من جهته، قال عدنان راشد منسق ملف مرضى كورونا للأسرّة في الوزارة، إن نسبة إشغال الأسرّة وصلت إلى 97% في جميع المحافظات، وهو الأمر الذي يعكس العدد الهائل من المرضى الذين يحتاجون للرعاية الصحية.

ولفت إلى أن هناك 150 مريضًا بحالة حرجة من محافظات مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك نقصا في عدد أسرّة العناية المركزة في جميع المستشفيات.

وأكد أن الموجة الحالية تشهد دخول مرضى من فئات عمرية شابة للعناية المركزة وهم لا يعانون من أي أمراض سابقة

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بحسب الصحة الفلسطينية بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 146 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

أكد أحد المسؤولين في وزارة الصحة الفلسطينية أن انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 يدفع بالنظام الصحي إلى التهالك و الانهيار .

حيث نقلت روسيا اليوم عن أسامة النجار المدير العام للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة الفلسطينية تصريحه الذي و ضح فيه الوضع الصحي السيء .

و قال النجار أن ” أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ارتفاع بشكل مفاجئ، وأن السبب في ذلك يعود ربما إلى الانتشار السريع للفيروس ، إضافة إلى ممارسة العادات اليومية دون التزام بالإجراءات الوقائية، والطفرة الجينية للفيروس سريعة الانتشار ” .

و أضاف أن : “الإصابات اختلفت هذه المرة، فصغار السن لديهم أعراض صعبة، كما أنهم يحتاجون للإدخال الى المستشفيات”.

