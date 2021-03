إليسا: عشت قصة حب فاشلة … تركني فجأة وسافر

كشفت الفنانة اللبناني إليسا عن قصة حب فاشلة عاشتها مع رجل جاء ‏لمقابلتها في مصر حين كانت تمرّ بمشكلة، ومن ثم تركها فجأة ‏وسافر ‏فدّمرت نفسياً

وأشارت إليسا الى أنه في بداية مشوارها عرض عليها الملحّن ‏والمنتج الراحل جان صليبا أغنية خليجية باللهجة البيضاء وكانت ‏تحمل عنوان “إسمع خطوة رجل قادم”، إلا أنها اعتذرت عن عدم ‏تقديمها لأنها لا تشبهها، حتى استمعت لأغنية “بدي دوب” وشعرت ‏بأنها تشبهها كثيراً وقدمتها للمرة الاولى في ألبومها الأول‎.‎

ولفتت الى أنها كانت تُسمع أغنياتها لأمها دائماً واختارت أغنية ‏‏”سلملي عليه” وأغنية “شاغلني وشاغل بالي” لأنها أحبتهما كثيراً. أما ‏أغنية “لا تروح” فأعلنت إليسا انه لا يمكن أن تسمعها أبداً رغم حبها ‏لها، لأن وقت تسجيلها تلقّت خبر وفاة والدها‎.‎

ورأت ان أغنية “زكريا” التي وجهتها لوالدها هي أهم الأغنيات ‏بالنسبة إليها والتي كتبها محمد رحيم. وأفصحت، للمرة الأولى، أن ‏اسم “ياسمينا” هو الاسم الذي تحب أن تطلقه على ابنتها‎.‎ كذلك ذكرت أنها أحبّت أغنية “حبيبي ولا على باله” للنجم عمرو ‏دياب كثيراً، فقررت أن تقدم أغنية مثلها تماماً فقدمت أغنية “عيشالك” ‏التي شكلت لها نقلة فنية قوية‎.‎

وكشفت أن أغنية “فاكر يا حبيبي” جاءت بعد قصة حب فاشلة عاشتها ‏مع شاب جاء لمقابلتها في مصر حين كانت تمرّ بمشكلة، ومن ثم ‏تركها فجأة وسافر فدّمرت نفسياً. وبعدها قابلت محمد رحيم وأسمعها ‏هذه الأغنية التي وصفت حالتها بالتفصيل، فبكت كثيراً وقررت ‏تقديمها وأصبحت من أقرب الأغنيات لقلبها‎

وكانت ملكة الإحساس قد أطلقت في 10 فبراير الماضي، البودكاست الخاص بها “بودكاست إليسا” على تطبيق أنغامي، ومجموعة حلقات تشارك من خلالها قصصاً عن حياتها وتجاربها، عن ماضيها وحاضرها، وتفاصيل حول مسيرتها الفنّية، لتكون أول فنانة عربية تُقدم على هذه الخطوة.

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا أمس الثلاثاء، وفاة عمتها جاندارك بشكل طبيعي، لافتة إلى أن السلطات الصحية طلبوا منهم تسجيل أن سبب الوفاة هو كورونا لكنهم رفضوا ذلك.

وأكّدت في تغريدتها التي فضحت فيها سلطات دولتها التي تعمل على تسجيل أن وباء كورونا هو سبب الوفيات في كل البلاد، قائلة: “كمان توفت عمتي جاندارك و حمدالله مش كورونا، خلص عمرا بس كانوا مصرّيين يسجلوها كورونا لكننا رفضنا”.

وفي سياق آخر، تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في فبراير الماضي، تعليقا حول إسرائيل نسبوه إلى المغنية اللبنانية إليسا، خلال استضافتها على إحدى القنوات اللبنانية.

واللافت كان رد موقع “إسرائيل بالعربية”، عبر تويتر، على تصريح ملكة الإحساس الذي قالت فيه على حد زعم متداولي الخبر أن: “أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا”.

إذ رد الموقع الإسرائيلي بتغريدة قال فيها: “كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان”.

مدير اعمال الفنانة ، أمين أبي ياغي، نفى هذا التصريح قائلا: “إذا خرج هذا التصريح عبر صحيفة إسرائيلية فأكيد ستكتب على ذوقها هذه القصة عن إليسا”.

وأشار ياغي إلى أن ملكة الإحساس لم تجر أي مقابلة في الفترة الأخيرة، ورجح أنهم حوَّروا كلامها في المقابلة عبر شاشة MTV بمناسبة 20 عاماً على مسيرتها الفنية، مؤكداً أن المقابلة تمت قبل ثلاثة أشهر، ونفى بشكل قاطع أن تُصرح إليسا بهكذا تصريح عن إسرائيل.

وفي هذا السياق قال الإعلامي اللبناني نيشان مفتخراً بمواطنته: “حين تطبق اليسا مقولة: “حلمي أرفَع اسم لبنان بالعالي”. كما يقول توفيق الحكيم: “كوني جميلة وكوني ذكيّة، فَفِي الذّكاء مع الجمال سحر شهرزاد الذي لا ينتهي”.

