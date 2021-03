دار الإفتاء والأزهر يستنكران بشدة فيديو التحرش بطفلة مصرية

علقت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء، على مقطع الفيديو المتداول الذي ظهر فيه رجل يحاول التحرش بطفلة في مدخل بناء في منطقة المعادي.

وغردت دارة الإفتاء المصرية حول الحادثة عبر صفحتها على تويتر قائلة: إن “التحرش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وعلى أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تسَوِل له نفسه تلويث المجتمع بهذا الفعل المشين”، مختتمة تغريدتها بهاشتاغ “#المتحرش_بالأطفال_مجرم

من جانبه استنكر مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر ما حصل، ونشر بيانا حول الحادثة جاء فيه: ، إن “التحرش بالأطفال ظاهرة كريهة منافية للإنسانية والسلام والمروءةِ وكمالِ الرجولةِ”، داعيا إلى “تشديد الرقابة على المتحرشين والإبلاغ عنهم، وتوعية الأطفال بأفعالهم الإجرامية، ورفع الوعي بجريمة التحرش كسلوك مشين يستوجب مواجهته بشكل صارم”.

وطالب مجمع البحوث الإسلامية بـ”مواجهة هذه الظاهرة من خلال المناهج الدراسية وتناولها في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وأماكن تواجد الأطفال بطريقة تناسب طبيعة المرحلة العمرية للطفل”، مؤكدا على “ضرورة دعم الأطفال وأسرهم في المطالبة بحقوقهم، وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرشين”.

وشدد الأزهر “على ضرورة دعم الأطفال وأسرهم في المطالبة بحقوقهم وتفعيل القوانين الرادعة للمتحرشين مشيدًا بجهود الأفراد والمؤسسات في مواجهة هذه الجريمة والتصدي لها، وتضييق الحصار على المتحرشين؛ صيانة للقيم وحماية للطفل“.

ودعى الأزهر الشريف الجميع “لاتخاذ مواقف إيجابية تجاه جرائم التحرش عموما والتحرش بالأطفال على وجه الخصوص؛ لما قد يتداخل على الطفل من تحديد السلوك وعدم قدرته على مواجهة المتحرش، فالسلبية تجاه المتحرش ممقوتة، والواجب منعه وتسليمه للجهات المسؤولة”.

هذا وقد أثار فيديو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، غضب كبير بين المصريين، بعدما ظهر رجل أثناء تحرشه بطفلة في مدخل مبنى في منطقة المعادي.

وفورا تحركت الأجهزة الأمنية في مصر للتحري ومعرفة الرجل، حتى تعرفت عليه والقت القبض عليه في وقت وجيز جدا، بعد أن اثبت في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة واقعة التحرش.

وفقا لتحريات اجهزة امن القاهرة، يدعى المتهم “م. ج” ويبلغ من العمر 32 عاما، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

The post دار الإفتاء والأزهر يستنكران بشدة فيديو التحرش بطفلة مصرية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ