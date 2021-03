السودان .. بدأ تطعيم أفراد القطاع الصحي بلقاح كورونا

بدأ السودان اليوم الثلاثاء إعطاء لقاح كورونا للعاملين في المجال الصحي في خط المواجهة الأول ضد الفيروس بعد أن تلقت البلاد الأسبوع الماضي أول شحنة من اللقاحات، وفق مسؤول في وزارة الصحة.

وقال الطاهر عبد الرحمن المسؤول في وزارة الصحة: “بدأنا اليوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى الموجودين بمراكز العزل“، حسبما أفاد موقع إذاعة (راديو مونت كارلو الدولية).

وتلقى السودان وهو أول بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا يحصل على لقاح كورونا عبر مبادرة “كوفاكس” التي أطلقتها الأمم المتحدة لإمداد البلدان الفقيرة.

وقال مسؤول وزارة الصحة إن الشحنة الاولى من لقاح أسترازينيكا ضمت 808 ألف وحدة وصلت إلي مطار الخرطوم الأربعاء 3 مارس 2021، ويتوقع أن تغطي 414 ألفا من العاملين في قطاع الصحة في أنحاء البلاد.

وأمن السودان 4.3 مليون وحدة لقاح كورونا عبر “كوفاكس” ستصل تباعا خلال الأشهر القادمة حتى نهاية سبتمبر 2021. ويتوقع أن تغطي هذه الكمية 40%من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 40 مليون نسمة، وفق عبد الرحمن.

وكان وزير الصحة عمر النجيب قد أعلن الأسبوع الماضي أن “اللقاح سيكون متوفرا بالمجان للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن كقطاعات لديها الأولوية”.

وجدير بالذكر أن السودان سجل 28,500 حالة إصابة بالفيروس و1900 حالة وفاة، وفق معطيات رسمية.

على صعيد موازٍ، قالت المسؤولة في وزارة الصحة داليا إدريس إنه سيتم إعطاء وحدات الشحنة الأولى من اللقاح إلى 414 ألف من الفرق الطبية على مستوى البلاج اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما عبر بدوره وزير الصحة في السودان عمر النجيب في مؤتمر صحافي عن ارتياحه لوصول اول شحنة من لقاح كورونا موضحا أنه “سيقدم مجانًا والفرق الطبية وكبار السن سيكونون اولى الفئات التي تحصل عليه”.

وأشار إلى أن وصول لقاح كورونا يعتبر“خطوة رئيسية” في معركة السودان ضد الفيروس الذي أصاب 28500 شخص توفي 1900 منهم.

وقالت إدريس إنه يتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية سبتمبر المقبل لتغطي عشرين بالمئة من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم نحو أربعين مليون نسمة.

وجاء إعلان الاربعاء بعد تشكيل حكومة جديدة في إطار الفترة الانتقالية التي بدأت منذ أبريل 2019 عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وتكافح الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي زادت من وطأتها جائحة كورونا في البلاد التي تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصًا في العملات الأجنبية وتراجعًا في قيمة العملة المحلية، في السوق السوداء.

وفي شهر يناير الماضي أجرى محمد حمدان “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اتصالات مكثفة بحكام دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بالعلاقات البلدين فضلاً عن التطورات الاقليمية والدولية.

