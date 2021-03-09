ليبيا نيوز

إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

دمشق 9 مارس 2021 (وال) -أعلنت الرئاسة السورية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا.

وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاما) وزوجته (45 عاما)، خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس، بعد شعورهما بأعراض خفيفة، وتبيّنت إصابتهما، رغم أنهما بصحة جيدة، وحالتهما مستقرة.
وقالت إنهما “سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي، والتي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.(وال دمشق) س خ.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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