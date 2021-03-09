إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا

دمشق 9 مارس 2021 (وال) -أعلنت الرئاسة السورية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا.

وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاما) وزوجته (45 عاما)، خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس، بعد شعورهما بأعراض خفيفة، وتبيّنت إصابتهما، رغم أنهما بصحة جيدة، وحالتهما مستقرة.

وقالت إنهما “سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي، والتي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.(وال دمشق) س خ.

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