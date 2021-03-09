الأمين العام لجامعة الدول العربية يناقش مع المبعوث الأممي سبل دفع مسار التسوية في ليبيا

القاهرة 9 مارس 2021 (وال) -استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط، أمس الاثنين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، حيث ناقشا آخر التطورات على الساحة الليبية، وسبل دفع مسار التسوية للوصول إلى حل سياسي متكامل للوضع في البلاد، بحسب ما نشره موقع جامعة الدول العربية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على التزام الجامعة الكامل بمرافقة الأشقاء في ليبيا في كل جهد يرمي إلى التوصل إل تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية، ومساندتها للجهود المبذولة لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وخاصة من خلال التنصيب المبكر للسلطة التنفيذية الجديدة، وتنفيذ بقية الخطوات المنصوص عليها في خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وصولا إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي توافق الليبيون على عقدها في ديسمبر القادم.

كما شدد أبو الغيط على أن كافة هذه الجهود لا يمكن أن تتكلل بالنجاح ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها، وهو الأمر الذي يستوجب الشروع في تنفيذ مجمل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النارعلى الأرض، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من كافة الأراضي الليبية، ومعالجة التهديد الذي تمثله الميليشيات والجماعات المسلحة على عملية الانتقال التي تمر بها الدولة الليبية.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط جدد للمبعوث الأممي دعم ومساندة الجامعة للدور الذي يقوم به، وحرصها على تعظيم العمل المشترك والتكاملي بين الجامعة والأمم المتحدة، في سبيل دفع جهود التسوية على مساراتها السياسية والأمنية والاقتصادية، بما في ذلك عبر تعزيز هذا الجهد في إطار عملية برلين، وكذا تحت غطاء اللجنة الرباعية التي تجمع الجامعة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

وذكر المصدر أن كوبيش عبر من ناحيته عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية ودولها الأعضاء، دعما لجهود تسوية الأزمة الليبية، وخاصة في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تشهدها عملية الانتقال في البلاد، بعد اختيار قيادة السلطة التنفيذية الجديدة، واستعداد مجلس النواب الليبي للانعقاد للتصويت على منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وأهمية توحد المجتمع الدولي في مرافقة الليبيين للوصول إلى هدف تنظيم وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

كما أكد كوبيش على التزامه بتوثيق التعاون القائم بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، دفعا لكل هذه الجهود في سياق الالتزام الأصيل للمنظمتين، بالحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدولة الليبية، ودعم كل ما يمكنها من استعادة أمنها واستقرارها، وينهي حالة الانقسام بين أبنائها، بعيدا عن كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في البلاد.( وال القاهرة) س خ.

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