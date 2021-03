بالوثائق.. برلماني تونسي يكشف فساد حركة النهضة وإخوان مصر

تتوالى اتهامات الفساد التي تلاحق حركة النهضة في تونس، فقال البرلماني التونسي محمد عمار، إن الحكومة قدمت بين عامي 2012- 2013، جوازات سفر إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وخلال مقابلة بُثت على قناة التاسعة التونسية، بحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، صرّح عمار قائلاً: إنه في إطار عملية تشبيك “قدمت حركة النهضة جوازات السفر التونسية للإخوان في مصر بين عامي 2012 و2013″.

وأكّد رئيس الكتلة الديمقراطية في البرلمان، وأكبر كتل المعارضة، محمد عمار أنه “يملك معطيات ووثائق تثبت هذا الأمر، لكنه لم يقدمها إلى القضاء لأن الأجهزة الأمنية نفسها على إطلاع ولم تقدم هذه المعطيات للقضاء”.

وأضاف عمار: “هناك شبهات بإدخال أموال من الخارج لفائدة حركة النهضة من تركيا وألمانيا وبريطانيا ومبالغ نقدية تدخل البلاد في أكياس سوداء لتمويل قنوات تابعة للنهضة”.

تونس.. الفساد يلاحق حركة النهضة من خلال وسائل إعلام تابعة لها

وفي سياق متصل، كشف محمد عبو وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد التونسي، في ندوة صحفية عقدها في مقر وزارته في شهر سيبتمبر/ أيلول الماضي، عن شكوى رسمية تقدمت بها وزارته إلى القضاء ضد حركة النهضة بتهمة “امتلاك قنوات تلفزيونية تستعمل لغسيل الأموال من خلال عمليات الإشهار “الإعلانات”.

وأضاف محمد عبو أنه، بالإضافة إلى الشكوى، فقد طالب بالتدقيق في ممتلكات ومقرات وسيارات حركة النهضة، مضيفا في تصريحاته “النهضة الحزب الأول.. وتدمر الحياة السياسية في تونس ولديها تضارب مصالح” .

وتأكيدا لما ذهب إليه وزير الدولة السابق محمد عبو، أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، في تصريحات لإذاعة “موزاييك” المحلية، أن النهضة لها علاقة بعدد من القنوات الإعلامية غير القانونية والتي تستعمل الإعلانات في شبهة غسل الأموال.

في ذات السياق يُذكر أنه وبعد الإحتفال بالذكرى 63 لعيد الجمهورية التونسية، جددت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتاريخ الـ27 من شهر يوليو الماضي، في مقابلة إذاعية مطالبتها لرئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي بأن يكون تشكيل الحكومة خالياً من الإخوان المسلمين مشيرة بذلك لحركة النهضة، وأن يعمل بشجاعة سياسية وحزم ليلائم مستوى المرحلة الحالية للبلاد.

