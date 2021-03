اليابان تدعم اليمن بمنحة قدرها 10 ملايين دولار

استجابة لتفاقم الأزمة الغذائية في اليمن، قدمت اليابان عبر برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة منحة تقدر بـ 10 ملايين دولار.

وصرحت سفارة اليابان في اليمن عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “المنحة الطارئة التي تهدف إلى المساعدة في تحسين الوضع في مجال الغذاء والتغذية في اليمن، ستقدم مساعدات غذائية لنحو 552 ألف شخص، وتوفير المكملات الغذائية والرعاية الطبية لحوالي 13 ألف طفل يعانون من سوء التغذية”.

وجاء في بيان السفارة: “استمرار الحكومة اليابانية في تقديم مساعدات إنسانية لليمن، ومواصلة بذل الجهود بالتعاون مع الدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن”.

هذا وقد ساهمت حكومة اليابان في مؤتمر المانحين لليمن بـ 47.50 مليون دولار أمريكي لعام 2021 و49 مليونا أخرى للعام 2022 وذلك لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن والتي تبلغ قيمتها 3.85 مليار دولار، وذلك نقلاً لسبوتنيك.

وفي الشأن، قررت مجموعة الدول المانحة (أوروبية وعربية) خلال مؤتمر المانحين برعاية من الأمم المتحدة، يوم الاثنين، تمويل مساعدات إنسانية مقدمة لليمن.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 100 دولة حول العالم من أجل جمع التبرعات لتمويل وصول مساعدات إنسانية إلى اليمن بعد إعلان الأمم المتحدة مؤخراً أن ثلثي سكان اليمن بحاجة لهذه المساعدات.

وصل مجموع تمويل مساعدات إنسانية مقدمة لليمن إلى 600 مليون دولار قدمتها عدة دول مانحة أجنبية وعربية، بحسب المشهد.

من الجانب الأجنبي بلغت قيمة التبرعات لكل من السويد 31 مليون دولار، سويسرا 14 مليون فرانك سويسري، كندا 69.9 مليون يورو، اليابان 40 مليون دولار، أمريكا 191 مليون دولار، ألمانيا 200 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي 95 مليون يورو، النرويج 200 مليون كرونة، هولندا 18 مليون يورو، بريطانيا 87 مليون جنيه استرليني.

أما الدول العربية المشاركة في مؤتمر مانحي مساعدات إنسانية لليمن فقد قدمت كل من السعودية 430 مليون دولار، والإمارات 230 مليون دولار، والكويت 20 مليون دولار، وقطر 200 مليون يورو.

وقبيل انعقاد مؤتمر وزاري في جنيف لجمع التبرعات لليمن، طالبت الأمم المتحدة الدول المانحة بجمع مبلغ 3.85 مليار دولار لمساعدة 16 مليون يمني.

