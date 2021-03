السودان: إضراب شامل للصيدليات بالخرطوم لانعدام (139) صنف من الأدوية المنقذة للحياة

أعلنت اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات بولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء، تنفيذ الإضراب الشامل اعتبارا من اليوم، ووجهت اللجنة نداء استغاثة، للحكومة الانتقالية للنظر في أزمة الدواء.

وأكدت في بيان خلو الأرفف في الصيدليات من الدواء بسبب عدم الإمداد من الشركات المصنعة والمستوردة له، ما أدى لأنعدام ما يزيد عن (139) صنفاً من الأدوية، مما زاد من إرهاق كاهل المواطن بالبحث في عشرات الصيدليات دون أمل.

وأضافت: “فقدنا الغالي والعزيز في غرف المستشفيات من أجل جرعة دواء، مما حدى بنا للإضراب”.

واستبقت الشركات المستوردة للأدوية خطوة إضراب الصيدليات بإضراب غير معلن عن العمل، وتسليم العديد من الأصناف للصيدليات فور تطبيق الحكومة الانتقالية قرار تعويم سعر الصرف، ما انعكس في حدوث أزمة إضافية أُلقيت على كاهل المواطنين.

وقال أمين لجنة الصيادلة المركزية أمين مكي، لـ”العربي الجديد“، إنّ مسببات الإضراب تكمن في “رغبة الصيادلة في وضع حد لأزمة الدواء في السودان، وتوفيره بشكل كامل”.

وكشف مكي عن اجتماع جرى، أمس الإثنين، بين مجلس الوزراء والمصنعين والمستوردين وأصحاب الصيدليات، لبحث أزمة الأدوية المستوردة، عقب الانفراج النسبي في مشاكل الأدوية المصنعة محلياً بتوفير مدخلات الإنتاج بما فيها الكهرباء.

وأشار في الوقت نفسه إلى التوصل لحل جزء من مديونية الإمدادات الطبية، عبر التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بسداد مبلغ 21 مليون يورو من إجمالي المديونية البالغة 100 مليون يورو، متوقعاً إسهام ذلك في حل جزئي لمشكلة الندرة في الدواء خلال الفترة المقبلة.

