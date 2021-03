مبابي يُخطر سان جيرمان بخصوص مستقبله

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن موقف النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان من تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من ناديه لربطه بعقد جديد، ومحاولات أخرى من ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير قوله، إن مبابي مُصر على رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ويرغب في خوض تجربة جديدة.

وأضاف التقرير، أن سان جيرمان عرض على مبابي تجديد عقده لمدة 4 أو 5 مواسم جديدة، ومعادلة راتبه براتب زميله البرازيلي نيمار، وحصوله على 30 مليون يورو سنويًا، لكنه رفض العرض.

وبالتالي، لن يكون أمام باريس سان جيرمان سوى خيارين، الأول هو بيعه في الصيف المقبل، والاستفادة ماليًا، والثاني هو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده، ومن ثم رحيله مجانًا.

ويستعد الفريق الباريسي لاستقبال برشلونة غدًا الأربعاء لحساب إياب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الباريسي انتصارًا كاسحًا ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

في سياق آخر، كشفت دراسة أجرتها شركة (كي بي إم جي) الاستشارية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هو أغلى اللاعبين سعرًا في العالم بقيمة تقدر بـ 185 مليون يورو.

ليواصل بذلك النجم الفرنسي هيمنته على قائمة أغلى اللاعبين سعرًا وسط تغيرات طفيفة حدثت في القائمة عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يدفع نادي ريال مدريد للتعاقد مع الجهورة الفرنسية.

ويعد المهاجم الفرنسي اللاعب الأكثر قيمة للعام الثاني على الرغم من أن سعره قد انخفض بمقدار 15 مليونا مقارنة بشهر يناير من العام الماضي (2020).

وتضم قائمة أغلى اللاعبين سعرًا في العالم النجم هاري كين بالمركز الثاني بقيمة 125 مليون، متساويًا مع قيمة نجم مانشستر ستي رحيم سترلينج.

وتواجد في المراكز العشرة الأولى، كل من جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني، بقيمة تقدر بـ11 مليون، بالإضافة للنجم نيمار الذي انخفض سعره 10 ملايين ليبلغ 115 وهي نفس قيمة محمد صلاح وماركوس راشفورد.

أما كيفين دي بروين فقد بلغت قيمته 114 ومن بعده ألكسندر أرنولد نجم ليفربول بـ111 ثم ساديو ماني بـ110 مليون.

