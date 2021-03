الصحة الأردنية تعلن عن ارتفاع وفيات كورونا

استمراراً للأزمة الصحية، كشفت وزارة الصحة في الأردن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 59 حالة وفاة جديدة و 7072 حالة إصابة جديدة في المملكة.

وأشارت الصحة أن الإصابات في البلاد بلغت بشكل إجمالي 442,202، مسجلة ارتفاع ملحوظ، ويبلغ عدد الحالات النشطة 61,678 والوفيات الإجمالية 5046.

وورد في الإحصائيات إدخال 377 حالة إلى المستشفيات، فيما غادرت 316 حالة، ويتلقى العلاج حاليا في المستشفيات 2251 حالة إصابة مؤكدة، وذلك حسب ما ورد في روسيا اليوم.

وفي الشأن الأردني، أعلنت وزارة الصحة الأردنية،عن تسجيل 8 حالات وفاة و1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الفائتة .

حيث قالت الوزارة في بيان نقلته قناة المملكة والذي جاء فيه أنه ” تم تسجيل 8 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4334 “.

كما أضافت أن “عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة وصل إلى 329,194 إصابة ،بعد تسجيل 1132 إصابة ،وتمّ إجراء (23,585) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,913,770) فحصاً ” .

وكان قد أوضح في وقت سابق وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في المملكة و العالم تفوق الأرقام المثبتة لدى المؤسسات الصحية بـ 8 أضعاف .

حيث قال عبيدات خلال تصريح له أن أعداد المصابين الحقيقة كبيرة جداً و لكن أغلب المصابين يحملون أجسام مضادة طبيعية ، وفقاً لروسيا اليوم .

و في حديثه عن الوضع الوبائي أوضح الوزير أن أرقام الإصابات في المملكة ” مريحة ” ، إذ بلغت نسبة المسحات الإيجابية 5 % فقط .

ليشير الوزير إلى أن الإصابات المسجلة لدى الوزارة فيما يخص فيروس كورونا المتحور ، وصلت إلى 25 حالة ، إذ يقومون بحجر أنفسهم في منزلياً ، و تعمل كوادر الوزارة على مراقبتهم .

كما أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد بدأت في كافة أنحاء المملكة .

و قال العميد مازن الفراية مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن أن الجزء الأول من حملة التطعيم سيشمل 68 ألف مواطن ، من أصل 201144 شخص كانوا قد سجلوا على المنصة الخاصة باللقاح .

و أوضح الفراية أنه تم إرسال رسائل نصية لـ 10 آلاف مواطن كدفعة أولى ، تتضمن التفاصيل كافة ( الزمان _ المكان _ التاريخ ) ، وفقاً لـ RT .

