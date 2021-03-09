الدفاع الإيطالية.. تحقيق الاستقرار في ليبيا من الأولويات بالنسبة لإيطاليا

روما 9 مارس 2021 (وال) -قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يظل مسألة ذات أولوية بالنسبة لإيطاليا.

ونقلا عن تصريحات لجويريني، نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، خلال جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع بمجلس الشيوخ والنواب الإيطاليين، تحدث فيها عن الدور الأساسي لمهمة إيريني الأوروبية بقيادة إيطاليا، والتي تقوم بمراقبة الحظر الأممي على الأسلحة، والدعم المتفق عليه في شهر يوليو لعمليات إزالة الألغام التي تقوم بها البحرية الليبية.(وال روما) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال