بدء أعمال المؤتمر العربي الرابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات

تونس 9 مارس 2021 (وال) -انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة التونسية، أعمال المؤتمر العربي الرابع والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمشاركة رؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في وزارات الداخلية العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات التابع له، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وأكد مدير عام الأمانة العامة للمجلس محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف خاصة يفرضها علينا وباء فيروس كورونا المستجد الذي يرتب على عاتق الأجهزة الأمنية مسؤوليات جديدة ومتعددة، مضيفا أن المؤتمر يناقش موضوعات مهمة تهدف جميعها إلى تطويق ظاهرة المخدرات والحد منها.

ويستعرض المؤتمر خطط الدول الأعضاء وتجاربها في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي مجال إعداد برامج توعوية لليد العاملة للحيلولة دون تعاطيها المخدرات.

كما ناقش المستجدات الدولية في مجال المخدرات، من بينها مراكز الإنتاج، وأنماط الاستهلاك، وأساليب التهريب، وطرق المكافحة والتصدي، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية، ونتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات.(وال تونس) س خ.

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