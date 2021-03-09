وفاة عشرات المهاجرين بعد غرق مركبين قبالة السواحل التونسية

تونس 9 مارس 2021 (وال) -أنقذت وحدات الحرس البحري التونسي على مرحلتين (140) مهاجرا في سواحل صفاقس بينهم تونسيان، بعد غرق مركبين كانوا على متنهما.

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس التونسي، العقيد حسام الدين الجبابلي، اليوم الثلاثاء، تم حتى الآن انتشال (14) جثة لمهاجرين من جنسيات إفريقية، بينهم (9) نساء و(4) أطفال.

يذكر أن بيانات الأمم المتحدة، تشير خلال السنوات الماضية، إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين الذين حاولوا عبور البحر االمتوسط ​​ كانوا ضحايا، لأمواج البحر، أو لعصابات الإتجار بالبشر. (وال تونس) س خ.

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