نتنياهو: روسيا تساعد في عملية البحث عن رفات ايلي كوهين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة I24Nwes، أن عملية البحث عن رفات الجاسوس ايلي كوهين جارية بمساعدة روسية.

وكشف نتنياهو خلال المقابلة عن الجهود التي تبذل للعثور على رفات كوهين، مؤكدا مساعدة الروس في ذلك.

وأضاف نتنياهو: “إنني ملتزم بإعادة كل جنودنا الذين سقطوا أو فقدوا. لقد قمنا بإعادة رفات زاكاري باومل، وتم تحقيق ذلك نتيجة لاتصالي الوثيق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين”.

وذكر نتنياهو أن بوتين “أرسل في حينه قوات” روسية استنادا إلى معلومات استخباراتية قدمتها إسرائيل لإعادة باومل، مردفا: “سنواصل هذه الجهود لإعادة باومل وكل الباقين”.

وأوضحت القناة في تقرير لها أن قطعة شخصية (بقايا ملابس أو وثيقة) كانت تابعة للجاسوس الراحل تم نقلها مؤخرا إلى إسرائيل التي تحللها لاستخراج آثار جديدة في القضية، وان القوات الروسية تبحث حاليا عن الرفات في مخيم اليرموك قرب دمشق بعد ان قدمت الحكومة السورية خرائط دقيقة للمنطقة الى الجانب الروسي.

وحسب القناة، فإن موسكو ودمشق على خلاف بشأن التنازلات التي يجب مطالبة إسرائيل بتقديمها مقابل المعلومات حول كوهين.

يذكر أن السلطات السورية أعدمت الجاسوس، إيلي كوهين، شنقا في ساحة المرجة بدمشق عام 1965.

وفي السياق، نقت سوريا الشائعات المتداولة حول وجود بند سري في عملية تبادل الأسرى الأخيرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي أدت إلى تحرير ثلاث أسرى سوريين .

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر إعلامي نفيه “لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وجود بند سري في عملية التبادل التي أفضت إلى تحرير الأسيرين السوريين محمد حسين وطارق العبيدان من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المناضلة نهال المقت “.

ليضيف المصدر إن “ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى من سجون الاحتلال والإساءة لسوريا وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية” .

وكان قد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بالأمس عن الإفراج عن إسرائيلية كانت محتجزة في سوريا، وأكد أن العملية تمت عبر وساطة من روسيا.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بياناً ورد فيه أن: “أن “مواطنة إسرائيلية تعود في هذه الأثناء إلى إسرائيل، بعد أن اجتازت الحدود السورية واحتجزت على يد سوريين”.

وأكد نتنياهو أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مرتين” طالباً منه المساعدة في استعادة المواطنة الإسرائيلية، مشيراً إلى أنه ساهم في إنجاح العملية.

وأضاف البيان: : “أود أن أشكره على استجابته مرة أخرى للجهود لاستعادة مواطنين إسرائيليين إلى البلاد. إسرائيل قامت دائما وستقوم دائما بكل ما بوسعها من أجل استعادة مواطنينا”.

وأضاف البيان: “تعبر دولة إسرائيل عن تقديرها لما قام به الرئيس الروسي، وكمبادرة حسن نية، أعادت إلى سوريا راعيي غنم دخلا إسرائيل”.

