خصومة رانيا يوسف ونزار الفارس تتصدر “ترند مصر”.. وشرط للمصالحة

تصدر كل من الإعلامي العراقي نزار الفارس، والممثلة المصرية رانيا يوسف “تريند” غوغل، بعد المؤتمر الصحفي الذي كشف فيه الفارس عن تفاصيل دعوته القضائية ضد رانيا يوسف، وشرط تنازله عن القضية ضدها.

وصرح الإعلامي العراقي، إنه مستعد للتنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد الفنانة المصرية، شرط ان تعنطر له أمام وسائل الإعلام .

كما وأوضح الإعلامي العراقي ، في مؤتمر صحفي، أنه كان مشهورا قبل لقائه معها، ولكن شهرته زادت بعد اللقاء، مضيفاً: “حققت ل رانيا يوسف شهرة في العراق وهي لم تفعل ذلك في مصر”و أكد أنها كانت على علم بجميع شروط البرنامج قبل لقائها معه.

وتابع قائلا “قلت لرانيا يوسف “هسمَّعك أغنية إسرائيلية، وقالت موافقة، وعرَّفتها أنني سأتكلم عن جرأتها ووافقت برضه، رانيا أخذت أجراً من البرنامج ولكن لا أستطيع قول المبلغ الذي أخذته، ولكنها محترمة، وقدَّرت ميزانية البرنامج”.

من جهته قال محامي الفنانة رانيا يوسف، طارق العوضي، إنه لم يطرح من الأساس فكرة التصالح بين موكلته وبين نزار فارس، معرباً عن دهشته من قيام الأخير بوضع شرط للتصالح على “شيء لم يطلب منه”.

وأضاف طارق العوضي، أن موكلته هي التي أقامت دعوى قضائية، وأن كافة ما قاله نزار “أكاذيب” وتقدمت ضده بشكوى للسفير العراقي بالقاهرة.

مشيرا إلى أن “رانيا يوسف”، لم تتقاض أي مبالغ مالية نهائيا نظير تصوير البرنامج، مضيفا أن أقوال خصمه في هذا الشأن “محض افتراء”، ولم يقدم أي دليل أو إثبات بعكس ذلك، متحدياً إياه بإثبات تقاضيها أي أجر بأي طريقة ممكنة.

ويذكر أن المحكمة الاقتصادية قررت، السبت، تأجيل محاكمة الفنانة المصرية بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي لجلسة 13 مارس لحضورها وتقديم ما يثبت عدم تقطيع فيديوهات لها خلال القاء الإعلامي.

