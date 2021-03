مدرب الهلال السوداني الجديد يوضح انطباعه الأول على أداء الفريق

كشف الفريق السر أحمد عمر، الأمين العام للجنة تطبيع نادي الهلال السوداني عن أحاديث جانبيه دارت مع المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بالنادي الأزرق، ريكاردو فورموسينيو.

وحرص مدرب الهلال السوداني الجديد على حضور مباراة الفريق الأزرق التي فاز فيها اليوم الثلاثاء على المريخ الفاشر (2-1) في الدوري السوداني.

وقال الفريق السر عمر: “المدرب فورموسينيو خرج بانطباع جيد عن الهلال بعد ما شاهده اليوم أمام المريخ الفاشر، وتحدث بشكل إيجابي”، حسبما أورد موقع (كووورة العربي).

وأضاف: “فورموسينيو أكد أنه شاهد مباراة فريق الهلال السبت الماضي أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا، وأبدى انطاعبه الجيد أيضا عن الهلال في تلك المباراة”.

وكان نادي الهلال السوداني قد أعلن عن أول هدية من تركي آل الشيخ مالك ألميريا الإسباني، بعد توليه منصب الرئيس الشرفي للنادي.

وكان آل الشيخ قد نشر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لرسالة تلقاها من قبل الهلال السوداني، من أجل تولي منصب الرئيس الشرفي للنادي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا قبوله الدعوة.

وقدم تركي آل الشيخ العديد من الوعود لجماهير الهلال السوداني، في مقدمتها إعادة الفريق إلى تسيد قارة أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

وأعلن تركي آل الشيخ، عن حافز مادي كبير قدره 300 ألف ريال سعودي، بعدما تأهل الفريق لدوري مجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق أشانتي كوتوكو الغاني، وفقًا لـ(العين الإخبارية).

في الأثناء، علق رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شداد، على تعيين المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيسًا فخريًا لنادي الهلال السوداني.

وقال شداد إن ارتباط رئيس هيئة الترفيه السعودية، بكرة القدم السودانية، يعد مكسب حقيقي للرياضة بشكل عام وكرة القدم خصوصًا، وفقًا لصحيفة (البيان) الإماراتية.

وقال رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، إن خطوة التعاون بين نادي الهلال والمستشار تركي آل شيخ لم تفاجأه، كاشفًا رغبة آل الشيخ من قبل عدة سنوات عندما التقاه بإحدى اجتماعات الاتحاد العربي لكرة القدم للتعاون مع أحد الأندية السودانية.

ورحب كمال شداد ترحيبًا بتواجد تركي آل الشيخ داخل نادي الهلال، مثمنًا على خطوة إدارة الهلال على منحه الرئاسة الشرفية.

