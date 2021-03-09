مهاجرون أفارقة يلقون حتفهم قبالة جزر الكناري

مدريد 9 مارس 2021 (وال) -أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أرخبيل جزر الكناري الإسبانية، على متن قارب يقل نحو (50) شخصا.

وعثر خفر السواحل على جثة على متن قارب جنوب جزيرة غران كناريا، وفق ما أفادت مصادر من وفد الحكومة الإسبانية في الأرخبيل لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف المصدر نفسه “يبدو أن أربعة أشخاص آخرين لقوا حتفهم” خلال الرحلة، بحسب إفادات الناجين، لكن لم يتم إيجاد جثثهم في القارب.

يذكر أن جزر الكناري تقع على بعد أكثر من (100) كيلومتر من الساحل الأفريقي الشمالي، وشهدت العام الماضي موجة هجرة غير مسبوقة منذ عام 2006، على الرغم من الطبيعة الخطرة للغاية لهذا الطريق عبر المحيط الأطلسي، والذي عاد المهاجرون لاستخدامه بعد تشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط.

حيث وصل عام 2020، (23023) مهاجرا أفريقيا إلى الأرخبيل، مقابل (2687) في العام السابق، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، ويعد المغاربة أكبر نسبة عالية من هؤلاء المهاجرين.(وال مدريد) س خ.

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