زعيم المعارضة التركية : أردوغان يريد تدمير الذين يؤيدون الديمقراطية

اتهم زعيم المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه يتّبع سياسات إقصائية يستهدف فيها المعارضين، وتبعد البلاد عن الديمقراطية.

وصرّح كمال قليجدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، لموقع صحيفة “جمهورييت” المعارض، نقله موقع “العين الإخبارية”، قائلاً: إن “جهود تحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة أردوغان، والحركة القومية، بزعامة دولت باهجه لي، هدفها للقضاء على تحالف الأمة المعارض.”

وأكد قليجدار أوغلو، في تصريحاته، إن: “حكومة أردوغان تبحث عن كيفية تمزيق حزبي الخير، والسعادة، إذ يعتقدون أنهم قادرون على كسر تحالف الأمة”، منوهاً كذلك إلى تهديدات أردوغان السابقة لحزب الشعب الجمهوري العنصر الأبرز بالتحالف المعارض.

كما اتهم أوغلو، الرئيس التركي بـ”تحويل الأكراد في تركيا إلى أعداء بسبب سياساته الإقصائية”، مضيفًا: “هو بذلك يضع الديناميت في قاع سلامنا الاجتماعي. ولدينا جميعا عمل شاق وجهد في إقامة ونمو وتنمية هذا البلد”.

وأضاف زعيم المعارضة التركية قائلا: “جميعنا يسعى إلى تحقيق الديمقراطية بهذا البلد، أولئك الذين يؤيدون الديمقراطية شكلوا تحالفاً أطلقوا عليه (تحالف الأمة)، تريد تدمير هذا، لذلك تقوم ببعض الهندسة السياسية من أجل ذلك”.

انتقادات ضد أردوغان بعد إهانته لمحجبات المعارضة

وفي سياق متصل، كان أردوغان قد تعرض في أوائل يناير من العام الحالي، إلى موجة انتقادات حادة، بعد التعليقات التي اعتبرت “مهينة” في حق النساء المحجبات في صفوف أحزاب المعارضة.

واعتبر الرئيس التركي، في التعليقات التي أطلقها أن “وجود عدد قليل من النساء بالحجاب لحضور بعض فعاليات الحزب كعارضات أزياء من أجل الحصول على الأصوات، لم يعد يخدع أي شخص. لقد ولى زمن هذه الأمور”.

ما أثار موجة انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة في البلاد، التي ما فتئت توجهه انتقاداتها منذ أشهر عدة لسياسة الرئيس التركي خارجيا وداخليا.

وكان رد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم “ديفا”، علي باباجان، بوصف التصريحات بالبالية، قائلاً في تغريدة على حسابه، أمس السبت: “الرئيس والسياسيون التابعون له الذين يحاولون تقييم الناس وفقًا لعرقهم ومعتقداتهم وملابسهم ولغتهم ومستوى معيشتهم، هؤلاء سياسيون عفا عليهم الزمن”.

بدوره، طالب زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار اوغلو أردوغان بالاعتذار للمحجبات، قائلاً: عليه أن يخرج ويعتذر لجميع النساء. لا يمكن لأي امرأة أن تكون زينة عرض”.

وأردف: “كل من يقف إلى جانبك لطيف جدا، وكل من هو ضدك فهو عدو. نحن نعيش معا في هذا البلد. مكشوفات الرأس، محجبات، نساء، رجال، شباب. نحن نعيش معا. اتركنا. على الأقل دع هذه الأمة تبتسم في اليوم الأول من عام 2021. أنا حقا أتألم”.

