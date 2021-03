تصنيع لقاح سبوتنيك الروسي في إيطاليا كأول صفقة مع الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس صندوق الإستثمار المباشر الروسي، كيريل ديمترييف الثلاثاء إن الصندوق أبرم اتفاقات مع منشآت إنتاج في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا لتصنيع لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد-19.

وأثناء حديثه مع قناة روسيا 24 الرسمية، لم يكشف رئيس الصندوق عن مزيد من التفاصيل. وكان يتحدث في أعقاب توقيع الصندوق اتفاقا تجاريا مع شركة أدوية مقرها سويسرا لإنتاج اللقاح في إيطاليا.

ومن طرفه أقر متحدث باسم وزير الصناعة الفرنسي “على قدر علمنا. لم يتم توقيع أي عقد مع شركة في فرنسا لإنتاج لقاح (سبوتنيك في) الروسي المضاد لكوفيد-19” بحسب “رويترز”.

كما ستنتج شركة صيدلانية حيوية سويسرية لقاح “سبوتنيك في” ضد كوفيد-19. في منشآتها الإيطالية، مما يمثل أول اتفاقية إنتاج أوروبية للجرعة الروسية.

ووقعت شركة Adienne Pharma & Biotech SA. ومقرها لوغانو بسويسرا اتفاقية مع صندوق الثروة السيادي الروسي لتصنيع اللقاح في موقع إنتاجه في منطقة ميلانو. وفقاً لما قاله مؤسس الشركة ورئيسها أنطونيو فرانشيسكو دينارو لبلومبرغ، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وصرح دينارو، إن بدء الإنتاج خاضع لموافقة المنظمين الإيطاليين، ولا يمكن تحديد أهداف الإنتاج حتى الآن.

مراجعة متجددة للقاح Sputnik V

تأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الوزراء ماريو دراغي بتسريع حملة التطعيم الوليدة في إيطاليا وسط زيادة جديدة في الإصابات بالمرض الذي أودى بالفعل بحياة 100 ألف شخص في البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان دراغي أول زعيم أوروبي. يستخدم صلاحيات تم تقديمها مؤخراً لمنع تصدير لقاح أسترازينيكا، بعد أن خفضت الشركة بشكل حاد عمليات التسليم المخطط لها إلى الاتحاد الأوروبي.

فيما انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الاثنين المصنعين لفشلهم في الوفاء بالتزاماتهم في الوقت الذي تكافح فيه الدول في أوروبا من أجل تسريع وتيرة التطعيمات.

وصرحت وكالة الأدوية الأوروبية ,في 4 مارس عن بدأ مراجعة متجددة للقاحSputnik V لاختبار الامتثال لمعايير السلامة والجود.، وهي الخطوة الرئيسية الأولى في الحصول على الموافقة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي، حيث بدأ اللقاح الروسي في اكتساب اعترافاً دولياً. أوسع بعد أن نشرت مجلة لانسيت الطبية نتائج مراجعة النظراء للتجارب المؤقتة التي أظهرت فعالية بنسبة 91.6%.

من جابنه أفاد الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الروسي. كيريل ديميترييف لتلفزيون راي الإيطالي المملوك للدولة يوم الأحد إن المحادثات جارية لإنتاج لقاح “سبوتنيك في” في إيطاليا بحلول الصيف.

