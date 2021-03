السلطات المصرية تبدأ بالتحقيق في حادثة التحرش الجنسي بطفلة في المعادي

باشرت النيابة المصرية اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في حادثة التحرش الجنسي بطفلة في حي المعادي بالقاهرة، والتي أثارت غضبا واسعا في الشارع المصري.

وفي هذا الخصوص أصدرت النيابة المصرية بيانا جاء فيه: أن “وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع لتعدي شخص على طفلة في مدخل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، صورته إحدى آلات المراقبة المثبتة به، وبعرض الأمر على النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة”.

وأضاف البيان: “تواصلت النيابة العامة مع صاحبة المنشور المتداول واستدعتها لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها”.

وتابع البيان بأن النيابة كلفت “خط نجدة الطفل” باتخاذ اللازم قانونا حيال الواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حولها، وتحديد شخصي المتهم والمجني عليها، فتمكنت من تحديدهما، وعلى ذلك أذنت النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أدانت دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف فيديو التحرش بأشد العبارات، واعتبراه من كبائر الذنوب التي تتنافى مع الفطرة السليمة، داعين لزيادة الوعي تجاه قضايا التحرش، ومواجهة هذا السلوك بشكل صارم.

هذا وقد أثار فيديو متداول في مواقع التواصل الإجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، غضب كبير بين المصريين، بعدما ظهر رجل أثناء تحرشه بطفلة في مدخل مبنى في منطقة المعادي.

وفورا تحركت الأجهزة الأمنية في مصر للتحري ومعرفة الرجل، حتى تعرفت عليه والقت القبض عليه في وقت وجيز جدا، بعد أن اثبت في الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة واقعة التحرش.

وفقا لتحريات اجهزة امن القاهرة، يدعى المتهم “م. ج” ويبلغ من العمر 32 عاما، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة داخل مدخل المبنى وتحرشه بها، والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي

