وزير التموين المصري يوجّه بمراقبة منافذ صرف السلع التموينية والمخابز

وجّه وزير التموين المصري،علي المصيلحي المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز للتأكد من انتظام وانضباط صرف الدعم لمستحقيه.

وأوضح وزير التموين المصري ، في بيان اليوم الثلاثاء., أن مديرية تموين الأقصر حررت 191 مخالفة تموينية منها 70 مخالفة بالمخابز بسبب نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات،. وكذا توقف عن الإنتاج .

كما و ذكرعلي المصيلحي أنه تم تحرير 114 قضية تموينية بالأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار .وعدم وجود شهادات صحية وإدارة أنشطة بدون ترخيص إضافة الى تحرير 7 محاضر تخص أنشطة المواد البترولية وكذا مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.

وفي محافظه الإسكندرية أعلنت التموين المصرية، عن تحرير عدد من محاضرالاستيلاء على المال العام لعدد 7 بقالين بإجمالي 7.2 مليون جنيه.

وأقرت مديرية تموين المنيا كذلك عن تحرير 19 محضراً منها 5 محاضر عدم إعطاء بون صرف،. و4 محاضر عن عدم الاعلان ، و3 محاضر تخص نقص وزن.

وأعلنت مديرية تموين الشرقية عن تحريرها عدد كبير من المحاضر لمنافذ صرف السلع التموينية وصل عددها إلى 120 محضر منها 20 محضربشأن عدم الاعلان عن الأسعار., و2 محضر تصرف بقيمة 5800 جنيه، وكذلك ما يبلغ 11 محضر عن عدم الإعلان عن وصول المقرارات التموينية. و8 محاضر عدم ممارسة، وعدد 2 محضر تجميع بقيمة 9037 جنيهاً، و2 محضر بخصوص مسألة البيع بأزيد من السعر.

