السودان والسعودية.. الاتفاق على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين

اتفق كل من رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على إطلاق تعاون استثماري تنموي بين البلدين “السعودية والسودان”.

هذا ومن المنتظر أن يجتمع وزراء المالية، الثروة الحيوانية، ومحافظي البنك المركزي من البلدين، بهدف تسريع خطوات هذا الاتفاق الاقتصادي، بحسب “الصيحة”.

وبالأمس التقى حمدوك بولي العهد السعودي في الرياض، وعبر رئيس الوزراء السوداني عن تقديره وشكره للسعودية لدورها المهم في دعم سلام السودان.

فضلاً عن استضافة المملكة لمؤتمر أصدقاء السودان الذي كان مخصصاً لدعم عملية السلام.

ومن قام حمدوك بتوجيه الدعوة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان لزيارة السودان.

وفي المقابل أعرب ولي العهد السعودي عن اهتمامه الكبير بتعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

كما عبر عن تفاؤله الكبير بحكومة الثورة الثانية التي تأتي عقب اتفاق سلام السودان، موضحاً أنها أتت انعكاساً للتنوع الكبير الذي عرف عن السودان.

فيما أكد اللقاء حرص السعودية على أمن واستقرار السودان بما يحقق آمال وطموحات شعبه.

وبالأمس توجه عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية، برفقة عدد من الوزراء.

وكان مجلس الوزراء السوداني، قد أصدر بياناً أوضح من خلاله أن الزيارة تأتي لبحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم استقرار البلدين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة، بأن رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، سيزور العاصمة المصرية القاهرة، نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المصادر فإن حمدوك سيكون على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدد من الوزراء “الخارجية، الكهرباء، الزراعة” ووزراء آخرين سيتم اختيارهم للزيارة، وفقاً لـ“السوداني”.

وستناقش الزيارة المشاريع التي سيتم التوقيع عليها في إطار التعاون المشترك بين البلدين “السودان ومصر“.

وعلى صعيد آخر، ألزم د.عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، محافظ بنك السودان محمد الفاتح زين العابدين بتنفيذ قرار لجنة إزالة التمكين الخاص بفصل عدد من الموظفين بالبنك السوداني المركزي.

وكان قد أعاد محافظ بنك السودان، زين العابدين إلى الخدمة أكثر من 200 موظف، أنهت خدمتهم لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين، إلا أنهم زاولوا عملهم مجدداً

من جانبه، عقد الدكتور حمدوك، اجتماعاً طارئاً، مساء أمس الأول الإثنين، إستمر لوقتٍ مُتأخِّرٍ، على خلفية الخلافات التي نشبت بين لجنة إزالة وبنك السودان وشمل الاجتماع الطرفين.

وكانت مخرجات الإجتماع، أنه وجّه حمدوك في ختام الاجتماع، أهمية تنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين.

