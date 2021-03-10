بورتو يقصي يوفنتوس ويصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تمكن نادي بورتو البرتغالي من الصعود لدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على الرغم من خسارته بثلاثة أهداف لهدفين أمم مضيفه يوفنتوس .

شهد الشوط الأول من اللقاء تقدم النادي البرتغالي بهدف نظيف حمل توقيع سيرجيو أوليفيرا من ركلة جزاء جاءت عند الدقيقة التاسعة عشر ، وفقاً لما ذكر موقع ميركاتو .

ليتمكن بعدها فيديريكو كييزا من تسجيل هدفين للسيدة العجوز عند الدقيقتين 49 ، 63 ،وأدرك بعدها سيرجيو أوليفيرا هدف التعادل لبورتو عند الدقيقة 115 من عمر الشوط الإضافي الثاني .

وعند الدقية 117 سجل أدريان رابيو الهدف الثالث لليوفي ،وبذلك انتهى مشوار النادي الإيطالي عند الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية .

وكان قد حقق نادي بورتو مفاجأة وانتصر على نادي يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا .

افتتح التسجيل للنادي البرتغالي ،مهدي طارمي ، في الدقائق الأولى من عمر المباراة ، ليعزز المالي ،موسى ماريجا االتقدم لبورتو بتحقيقه الهدف الثاني بعد مرور أقل من دقيقة على انطلاق الشوط الثاني .

وحمل هدف السيدة العجوز الوحيد توقيع اللاعب ، فيديريكو كييزا قبل انتهاء اللقاء بثمان دقائق ، بعد تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ، وفقاً لما ذكر موقع بطولات .

وفي سياق أخر يتطلع نادي هيرتا برلين الألماني لضم إحدى نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي المخضرمين خلال سوق الانتقالات الشتوية التي ستغلق مساء اليوم الأحد.

تداولت الأنباء بأن الألماني سامي خضيرة نجم خط وسط يوفنتوس قد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح تمهيدًا للانتقال إلى هيرتا برلين قبل إغلاق باب الميركاتو الشتوي.

ونقل موقع (اليوم السابع) عن شبكة “سكاي إيطاليا” قولها نجم يوفنتوس قد اجتاز الكشوفات الطبية بنجاح ومن ثم سيوقع على عقد مدته موسمين ونصف رفقة هيرتا برلين الألماني.

وكان سامي خضيرة قد رفض إنهاء عقده في وقت مبكر من الجزء الأول للموسم الجاري، وتوصل لاتفاق بإنهاء عقده مع السيدة العجوز والمنتهي في يونيو المقبل.

واستبعد سامي خضيرة من قائمة السيدة العجوز المشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، كما أنه لم يخوض أي مباراة مع اليوفي منذ أن تولى أندريا بيرلو مهمة تدريب الفريق.

وآخر مواجهة مع يوفنتوس تواجد فيها خضيرة على أرضية الملعب كانت أمام ميلان في شهر يونيو من العام الماضي 2020، ومن حينها لم تطأ أقدام الدولي الألماني أرضية الملعب بشعار السيدة العجوز.

على صعيد آخر، تحدث نجم فريق إنتر ميلان أترورو فيدال عن مقطع الفيديو الذي انتشر وأظهره يقبل شعار يوفنتوس أثناء عناقه للاعب جورجيو كيليني قبل لقاء الديربي.

The post بورتو يقصي يوفنتوس ويصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا appeared first on Souk Ukkaz News.

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