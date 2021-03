وكيل وزارة الصحة السودانية يتلقى لقاح كورونا

تلقى وكيل وزارة الصحة السودانية، الدكتور اسامة أحمد عبد الرحيم، أول جرعة لتطعيم ضد فيروس كورونا، كما وعلقت رحاب صغيرون مدير الأمن والسلامة بمركز جبرة للعزل اللقاح ايضا.

وصرح وكيل وزارة الصحة خلال تدشين حملة التطعيم بلقاح كورونا في مركز جبرة للعز:” إن البلاد مرّت في الفترات السابقة بعدد من الجوائح الصحية مثل (كورونا، الملاريا وشلل الأطفال)”.

وأكمل:”أن الأمل من الوصول إلى مستويات تطعيم تقلل من انتشار المرض والرجوع إلى الحياة الطبيعية تدريجياً”.

وأكد الدكتور عبد الرحيم ان الفئات المستهدفة للتطعيم في الدفعة الأولى ستكون الكوادر الصحية العاملة في مكافحة كورونا وكبار السن.

وفي السياق، قال الطاهر عبد الرحمن المسؤول في وزارة الصحة: “بدأنا اليوم بإعطاء اللقاح للعاملين بالقطاع الصحي والمرضى الموجودين بمراكز العزل“، حسبما أفاد موقع إذاعة (راديو مونت كارلو الدولية).

وتلقى السودان وهو أول بلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا يحصل على لقاح كورونا عبر مبادرة “كوفاكس” التي أطلقتها الأمم المتحدة لإمداد البلدان الفقيرة.

وقال مسؤول وزارة الصحة إن الشحنة الاولى من لقاح أسترازينيكا ضمت 808 ألف وحدة وصلت إلي مطار الخرطوم الأربعاء 3 مارس 2021، ويتوقع أن تغطي 414 ألفا من العاملين في قطاع الصحة في أنحاء البلاد.

وأمن السودان 4.3 مليون وحدة لقاح كورونا عبر “كوفاكس” ستصل تباعا خلال الأشهر القادمة حتى نهاية سبتمبر 2021. ويتوقع أن تغطي هذه الكمية 40%من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 40 مليون نسمة، وفق عبد الرحمن.

وكان وزير الصحة عمر النجيب قد أعلن الأسبوع الماضي أن “اللقاح سيكون متوفرا بالمجان للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن كقطاعات لديها الأولوية”.

على صعيد موازٍ، قالت المسؤولة في وزارة الصحة داليا إدريس إنه سيتم إعطاء وحدات الشحنة الأولى من اللقاح إلى 414 ألف من الفرق الطبية على مستوى البلاج اعتبارا من الأسبوع المقبل.

كما عبر بدوره وزير الصحة في السودان عمر النجيب في مؤتمر صحافي عن ارتياحه لوصول اول شحنة من لقاح كورونا موضحا أنه “سيقدم مجانًا والفرق الطبية وكبار السن سيكونون اولى الفئات التي تحصل عليه”.

